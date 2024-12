Lazio-Napoli LIVE, la diretta della partita di Coppa Italia: turnover per le due squadre

Alle 21:00 la Lazio sfida il Napoli per gli ottavi di Coppa Italia. Baroni e Conte puntano sull'ampio turnover per la sfida di questa sera, in vista del campionato dove si ritroveranno nuovamente domenica sera. Chi supera il turno affronterà la vincente di Udinese-Inter ai quarti di finale. Diretta TV su Italia 1 e in streaming gratis su Mediaset Infinity.

20:45 Lazio e Napoli si ritroveranno anche in campionato Le due squadre si incontreranno per due volte nel giro di pochissimi giorni: dopo questa sera infatti domenica sarà il Napoli a ospitare la Lazio nel big match della Serie A che potrebbe cambiare il volto alla testa della classifica del campionato. A cura di Ada Cotugno 20:30 Chi è Pairetto, l'arbitro di Lazio-Napoli Ad arbitrate l'ottavo di finale tra Lazio e Napoli ci sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino: internazionale dal gennaio 2022, è un arbitro dal cartellino facile e ha già diretto una sfida tra le due squadre nella stagione 2022/23, quella in campionato vinta dai biancocelesti con gol di Milinkovic-Savic. A cura di Ada Cotugno 20:14 Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: maxi turnover in Coppa Italia Maxi turnover in Coppa Italia per il Napoli di Conte e la Lazio di Baroni. Il tecnico degli azzurri ne cambia addirittura undici. Di seguito le formazioni ufficiali. LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. Allenatore: Marco Baroni. NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres, Simeone. Allenatore: Antonio Conte. A cura di Maurizio De Santis 20:10 Il calendario degli ottavi di Coppa Italia Lazio-Napoli sarà l'ultima partita di Coppa Italia in programma questa settimana. Si riprenderà tra due settimane, il giorno 17 dicembre con le altre big: Juventus, Atalanta, Roma e Inter affronteranno le loro avversarie e completeranno il tabellone dei quarti di finale. 17 dicembre 2024 – Juventus-Cagliari (21:00)

18 dicembre 2024 – Atalanta-Cesena (18:30)

18 dicembre 2024 – Roma-Sampdoria (21:00)

19 dicembre 2024 – Inter-Udinese (21:00) A cura di Ada Cotugno 19:32 Udinese oppure Inter ai quarti di finale Il tabellone della Coppa Italia ci ha già svelato l'appuntamento di Lazio o Napoli per i quarti di finale: chi trionferà questa sera affronterà la vincente di Inter-Udinese, in programma giovedì 19 dicembre alle ore 21:00. A cura di Ada Cotugno 19:31 Coppa Italia, Lazio-Napoli in campo alle 21:00 Manca poco all'inizio dell'ottavo di finale di Coppa Italia. La Lazio ospiterà il Napoli allo stadio Olimpico di Roma, fischio di inizio fissato per le ore 21:00. A cura di Ada Cotugno 19:30 Dove vedere Lazio-Napoli di Coppa Italia in TV e streaming Lazio-Napoli di Coppa Italia sarà disponibile in streaming gratuitamente: basterà accedere al sito o all'app di Mediaset Infinity dai dispositivi supportati e selezionare l'evento desiderato. A cura di Ada Cotugno