Lazio-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Lazio-Juventus per l'8ª giornata di Serie A. Le ultime new sulle formazioni: Maurizio Sarri ha le scelte obbligate, in attacco ci sarà ancora Dia al posto di Castellanos; tra le fila dei bianconeri, reduci dalla Champions col Real Madrid, è David che sembra in vantaggio su Vlahovic per una maglia da titolare. Il match dell'Olimpico mette in palio punti pesanti: la vittoria è l'unico risultato che serve a capitolini e bianconeri alla luce della situazione di classifica. Diretta TV e streaming su DAZN.
Come arriva la Lazio alla partita di oggi
La Lazio è 12ª in classifica in Serie A a quota 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte) e con una differenza reti di +3 (10 gol fatti, 7 subiti). La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 0-0 sul campo dell'Atalanta, un risultato incoraggiante alla luce di un avvio di stagione difficile. Quanto alla formazione, il tecnico deve far fronte ancora ad assenze importanti: in attacco non c'è Castellanos (che si rivedrà solo dopo la sosta di novembre) ed è fuori causa per infortunio anche Cancellieri. Acchiacchi anche in difesa per le non perfette condizioni di Nuno Tavares e Pellegrini. A centrocampo out Rovella.
Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali
Di seguito le scelte di Sarri e Tudor nelle formazioni ufficiali di Lazio e Juventus:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceição, Koopmeiners, Locatelli, Mckennie, Cambiaso; Vlahovic, David. Allenatore: Igor Tudor.
Dove vedere Lazio-Juventus di Serie A in TV e streaming
Lazio-Juventus è visibile in diretta tv e in streaming solo su DAZN. Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio potranno invece assistere alla partita collegandosi al canale 214 (DAZN 1). Non è prevista alcuna diretta in co-esclusiva con Sky. La telecronaca è condotta da Pierluigi Pardo, che ha al suo fianco Andrea Stramaccioni per il commento tecnico.