Lazio-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Lazio-Juventus per l'8ª giornata di Serie A. Le ultime new sulle formazioni: Maurizio Sarri ha le scelte obbligate, in attacco ci sarà ancora Dia al posto di Castellanos; tra le fila dei bianconeri, reduci dalla Champions col Real Madrid, è David che sembra in vantaggio su Vlahovic per una maglia da titolare. Il match dell'Olimpico mette in palio punti pesanti: la vittoria è l'unico risultato che serve a capitolini e bianconeri alla luce della situazione di classifica. Diretta TV e streaming su DAZN.