Juventus-Udinese LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia

La Juventus arriva a questa partita galvanizzata dal doppio successo in Champions e campionato rispettivamente contro Bodo e Cagliari. I bianconeri, contro i sardi, sono riusciti a ribaltare una partita che all'Allianz Stadium ha visto Yildiz come grande protagonista vista la doppietta siglata alla squadra di Pisacane. Nel mezzo però c'è stato l'infortunio di Vlahovic che tornerà a disposizione al massimo per marzo 2026. Una tegola per la Juventus che però farà leva su Openda e David in attacco.