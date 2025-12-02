Calcio
Juventus-Udinese LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia

La diretta live di Juventus-Udinese di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

2 Dicembre 2025 20:00
Ultimo agg. 20:48
La diretta live della partita Juventus-Udinese per gli ottavi di Coppa Italia. Spalletti prova la prima Juve senza Vlahovic con David e Yildiz – capitano – dal primo minuto. Occasione per Koopmeiners che torna a centrocampo. Zaniolo pericolo numero uno dell'Udinese. Diretta TV su Mediaset Italia 1 e in streaming su Sportmediaset e Mediaset Infinity.

Come arriva l'Udinese alla partita dello Stadium

L'Udinese arriva alla sfida contro la Juventus dopo aver vinto dominando l'ultimo incontro di campionato giocato in casa del Parma. Al Tardini gli uomini di Runjiac si sono imposti col punteggio di 2-0 grazie alle reti di Zaniolo e Davis col Parma rimasto in dieci. Tre punti che hanno consentito ai friulani di portarsi a quota 18 punti al tredicesimo posto.

A cura di Fabrizio Rinelli
Come arriva la Juventus alla partita di oggi

La Juventus arriva a questa partita galvanizzata dal doppio successo in Champions e campionato rispettivamente contro Bodo e Cagliari. I bianconeri, contro i sardi, sono riusciti a ribaltare una partita che all'Allianz Stadium ha visto Yildiz come grande protagonista vista la doppietta siglata alla squadra di Pisacane. Nel mezzo però c'è stato l'infortunio di Vlahovic che tornerà a disposizione al massimo per marzo 2026. Una tegola per la Juventus che però farà leva su Openda e David in attacco.

A cura di Fabrizio Rinelli
Le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Koopmeiners, Cabal; Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Solet, Palma; Ehizibue, Lovric, Zarraga, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.

A cura di Fabrizio Rinelli
Dove vedere Juventus-Udinese di Coppa Italia in TV e streaming

Juventus-Udinese sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Mediaset, precisamente su Italia 1, al numero 6 del Digitale Terrestre. Alle 20:25 al via il collegamento live dall'Allianz Stadium. Per tutti i tifosi la possibilità inoltre di vedere la partita in streaming su Mediaset Infinity disponibile su app per dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure sul sito di Sportmediaset. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani col commento tecnico di Roberto Cravero.

A cura di Fabrizio Rinelli
