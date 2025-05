Juventus-Udinese 0-0 LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

20:33 FORMAZIONE UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kabasele, Kristensen, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp; Davis.

FORMAZIONE JUVENTUS (4-4-2): Di Gregorio; Alberto Costa, Veiga, Kelly, Cambiaso; Nico Gonzalez, McKennie, Locatelli, Conceiçao; Yildiz, Kolo Muani.

Dall’altra parte Runjaic si è soffermato sull’aspetto tattico: ‘Modulo? Già da inizio stagione volevamo essere duttili, ma siamo partiti a tre per lavorare sui principi di base e allenare i meccanismi. A tre hai più peso a centrocampo, poi sulle fasce abbiamo giocatori che sanno giocare sia a tre che a quattro come Ehizibue, Zemura e Kamara, che hanno fatto una buona stagione. Lavoreremo su queste soluzioni e vedremo quali giocatori possono essere più adatti alla nostra rosa per utilizzare entrambi i sistemi. Sono convinto che con determinati cambiamenti possiamo fare entrambi i moduli, è una nostra ambizione’.

Così Tudor ha presentato la partita all'anti-vigilia: ‘La squadra sta bene, abbiamo lavorato bene questa settimana. L’Udinese è una squadra fisica che corre tanto e che ha fatto grandi prestazioni, per questo dico che non esistono partite semplici. Domenica tutti devono dare il massimo, chi comincia e chi subentra in corsa. Ai ragazzi dico sempre di andare a giocare senza pensieri, trovare gusto in quello che si deve fare sul rettangolo verde’.

L’Udinese non ha particolari velleità di piazzamento ma è a caccia di un risultato di prestigio e del riscatto dopo il brutto ko interno con il Monza già retrocesso.

La Juventus si presenta in pole position nella corsa al quarto posto alla vigilia delle ultime due gare e, in caso di vittoria in questa giornata e settimana prossima a Venezia, sarebbe certa di raggiungere l’obiettivo senza curarsi dei risultati degli altri. I bianconeri sono reduci dal pareggio incassato nel recupero a Roma con la Lazio dopo aver giocato oltre mezz’ora in inferiorità numerica.

L’Udinese è la squadra che ha perso più gare (quattro) in questa Serie A dopo avere chiuso il primo tempo in vantaggio. I friulani hanno però vinto l’ultima trasferta stagionale in ben cinque delle ultime sette annate di Serie A (2P) e più in generale ha trovato la rete in ciascuna delle 24 più recenti gare di questo tipo.

La Juventus ha stabilito un nuovo record di pareggi in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 16. Ma ha trovato il successo in ciascuna delle tre gare casalinghe di Serie A con Igor Tudor in panchina; solo due allenatori hanno vinto tutte le prime quattro partite interne nella competizione con i bianconeri negli ultimi 55 anni: Massimiliano Allegri nel 2014 e Maurizio Sarri nel 2019.

La Juventus ha vinto ben 12 delle ultime 15 gare di Serie A contro l’Udinese (1N, 2P), segnando una media di 2.3 gol a partita nel parziale.