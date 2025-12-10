Juventus-Pafos 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Spalletti punta su Zhegrova e David

La diretta live della partita Juventus-Pafos per la sesta giornata della fase a girone unico della Champions League 2025-2026. Spalletti schiera Zhegrova titolare con Yildiz alle spalle di David per provare a scardinare la difesa dei ciprioti guidata dall'ex Chelsea David Luiz. I bianconeri hanno bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alla fase successiva. Diretta TV su Sky e in streaming su NOW.
Juventus-Pafos in diretta, inizia la partita
Calcio d'inizio di Juventus-Pafos all'Allianz Stadium. L'arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano ha dato il via al match valido per la sesta giornata della fase a girone unico della Champions League 2025-2026.
Come arriva il Pafos
Il Pafos arriva al match dello Stadium contro la Juventus con i gradi, conquistati sul campo, di grande sorpresa di questa edizione della Champions League 2025-2026. La squadra guidata dallo spagnolo Juan Carlos Carcedo si trova oggi in testa alla classifica del massimo campionato cipriota (con due lunghezze di vantaggio sui più immediati inseguitori dell'Omonia Nicosia) e, soprattutto, a pari punti proprio con i bianconeri nel girone unico della più prestigiosa competizione europea per club. David Luiz e compagni infatti nelle prime cinque giornate, fatta eccezione per la goleada rimediata dal Bayern Monaco, hanno sempre fatto punti: pareggi a reti inviolate contro Olympiakos e Kairat Almaty, vittoria con gli spagnoli del Villarreal e 2-2 in rimonta con i francesi del Monaco.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juventus di Luciano Spalletti arriva alla sfida di oggi contro il Pafos in cerca di riscatto europeo dopo la sconfitta subita in campionato contro il Napoli e punta a confermare la vittoria in rimonta contro il Bodo/Glimt per tirarsi su nella classifica del girone unico e avvicinare così la qualificazione ai playoff. Il cammino dei bianconeri in questa Champions League 2025-2026 ha fin qui fruttato soltanto sei punti (la vittoria nell'ultimo turno con i norvegesi e i tre pareggi con Borussia Dortmund, Villarreal e Sporting Lisbona) nonostante una sola sconfitta (quella con il Real Madrid). Un magro bottino che relega al momento i piemontesi, a pari punti con i ciprioti, ai margini della zona che garantisce l'accesso alla fase successiva della competizione continentale.
Juventus-Pafos, le formazioni ufficiali
Queste le formazioni ufficiali del match di Champions League tra Juventus e Pafos che prenderà il via tra 45 minuti all'Allianz Stadium di Torino:
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti.
PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva. All. Carcedo.
Dove vedere Juventus-Pafos di Champions League in TV e streaming
La partita di Champions League Juventus-Pafos si gioca oggi all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21. Il match della sesta giornata della fase a girone unico tra i bianconeri e i ciprioti sarà trasmesso in diretta TV e in live streaming in esclusiva da Sky.
Juventus-Pafos si può vedere in diretta TV ai canali Sky Sport Uno (canale numero 201 del decoder satellitare), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252 con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. Per gli abbonati alla pay-tv ci sarà inoltre la possibilità di assistere alla gara di Champions League di oggi anche in streaming su Sky Go. In alternativa, previa sottoscrizione del "Pass Sport", c'è la possibilità di usufruire del servizio streaming di NOW.