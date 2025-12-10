Juventus-Pafos 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Spalletti punta su Zhegrova e David

La partita di Champions League Juventus-Pafos si gioca oggi all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21. Il match della sesta giornata della fase a girone unico tra i bianconeri e i ciprioti sarà trasmesso in diretta TV e in live streaming in esclusiva da Sky.

Juventus-Pafos si può vedere in diretta TV ai canali Sky Sport Uno (canale numero 201 del decoder satellitare), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252 con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. Per gli abbonati alla pay-tv ci sarà inoltre la possibilità di assistere alla gara di Champions League di oggi anche in streaming su Sky Go. In alternativa, previa sottoscrizione del "Pass Sport", c'è la possibilità di usufruire del servizio streaming di NOW.