Juventus-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Juventus-Milan per la 6^ giornata di Serie A. Tudor pronto a puntare su Vlahovic titolare in attacco al posto di David mentre Allegri potrebbe ancora schierare Gimenez dal 1′ nonostante il rientro di Leao. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
Come arriva il Milan
Il Milan arriva a questa partita con la consapevolezza di essere attualmente una delle squadre più attrezzate per mettere in difficoltà il Napoli campione d'Italia in carica e ancora candidato per centrare il tricolore. I rossoneri nell'ultimo turno di campionato hanno battuto proprio la squadra di Conte a San Siro con il punteggio di 2-1 grazie alle reti di Saelemaekers e Pulisic. Un successo che ha permesso alla squadra di Allegri di portarsi al primo posto con 12 punti insieme allo stesso Napoli.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juventus arriva a questa sfida dopo aver centrato solo due pareggi consecutivi. I bianconeri hanno infatti chiuso con il segno X sia l'ultima partita di campionato giocata contro l'Atalanta di Juric ma anche in Champions League in casa del Villarreal. Tudor dovrà fare a meno degli infortunati Bremer e Thuram ma anche Cabal che proprio contro gli spagnoli è stato costretto ad uscire per un guaio muscolare.
Juventus-Milan, le formazioni ufficiali
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Allegri
Dove vedere Juventus-Milan di Serie A in TV e streaming
Per seguire stasera in diretta tv la partita tra la Juventus e il Milan valida per la sesta giornata di Serie A serve un abbonamento a DAZN. La partita si potrà seguire sull'app di DAZN disponibile su Smart TV, consolle da gioco come PlayStation o XboX o un dispositivo come FireStickTV e GoogleChroomecast. La sfida dell'Allianz Stadium si potrà seguire in streaming scaricando l'app di DAZN su tablet e smartphone o sul sito. Telecronaca dell'incontro affidata a Pardo e Stramaccioni.