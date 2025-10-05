Serie A
video suggerito
Live

Juventus-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Juventus-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
5 Ottobre 2025 19:45
Ultimo agg. 20:30
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Juventus-Milan per la 6^ giornata di Serie A. Tudor pronto a puntare su Vlahovic titolare in attacco al posto di David mentre Allegri potrebbe ancora schierare Gimenez dal 1′ nonostante il rientro di Leao. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.

20:30

Come arriva il Milan

Il Milan arriva a questa partita con la consapevolezza di essere attualmente una delle squadre più attrezzate per mettere in difficoltà il Napoli campione d'Italia in carica e ancora candidato per centrare il tricolore. I rossoneri nell'ultimo turno di campionato hanno battuto proprio la squadra di Conte a San Siro con il punteggio di 2-1 grazie alle reti di Saelemaekers e Pulisic. Un successo che ha permesso alla squadra di Allegri di portarsi al primo posto con 12 punti insieme allo stesso Napoli.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:15

Come arriva la Juventus alla partita di oggi

La Juventus arriva a questa sfida dopo aver centrato solo due pareggi consecutivi. I bianconeri hanno infatti chiuso con il segno X sia l'ultima partita di campionato giocata contro l'Atalanta di Juric ma anche in Champions League in casa del Villarreal. Tudor dovrà fare a meno degli infortunati Bremer e Thuram ma anche Cabal che proprio contro gli spagnoli è stato costretto ad uscire per un guaio muscolare.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:07

Juventus-Milan, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Allegri

A cura di Fabrizio Rinelli
19:45

Dove vedere Juventus-Milan di Serie A in TV e streaming

Per seguire stasera in diretta tv la partita tra la Juventus e il Milan valida per la sesta giornata di Serie A serve un abbonamento a DAZN. La partita si potrà seguire sull'app di DAZN disponibile su Smart TV, consolle da gioco come PlayStation o XboX o un dispositivo come FireStickTV e GoogleChroomecast. La sfida dell'Allianz Stadium si potrà seguire in streaming scaricando l'app di DAZN su tablet e smartphone o sul sito. Telecronaca dell'incontro affidata a Pardo e Stramaccioni.

A cura di Fabrizio Rinelli
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Juventus
Milan
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views