Serie A
video suggerito
Live

Juventus-Cremonese LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Juventus-Cremonese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
12 Gennaio 2026 19:45
Ultimo agg. 20:32
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Juventus-Cremonese per la 20a giornata della Serie A 2025-2026. Formazioni: Spalletti in attacco si affida a Yildiz, McKennie e Miretti alle spalle di David, Nicola punta sul tandem offensivo formato da Vardy-Bonazzoli. Diretta TV su DAZN e Sky in streaming su DAZN, Sky-Go e Now.

20:30

Come arriva la Cremonese alla sfida in casa della Juve

Immagine

La Cremonese ha fatto un ottimo girone d'andata se si considera che è una neopromossa: i grigiorossi hanno chiuso al 13° posto ma nelle ultime cinque non hanno mai vinto e il bilancio è di 2 pareggi e tre sconfitte. Nicola vuole aprire il girone di ritorno con il piede giusto e proverà a mettere in difficoltà la Juventus come accaduto all'andata, quando allo Zini i bianconeri si imposero per 2-1 pur soffrendo nel finale. La Cremo nell'ultima uscita ha pareggiato in casa per 2-2 con il Cagliari dopo essersi portata sul doppio vantaggio con Johnsen e Vardy.

A cura di Vito Lamorte
20:15

Come arriva la Juventus alla partita di oggi

Immagine

La Juventus di Luciano Spalletti arriva alla sfida contro la Cremonese con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite: un ruolino di marcia davvero notevole per i bianconeri, che vogliono proseguire questo momento positivo e avvicinarsi sempre di più alla vetta della classifica. Proprio contro la Cremo ci fu l'esordio di Spalletti sulla panchina dei bianconeri dopo l'esonero di Tudor: la partita dello Zini finì 2-1 per la Vecchia Signora. Nell'ultima uscita è arrivato una vittoria netta per 3-0 in casa del Sassuolo.

A cura di Vito Lamorte
20:00

Juventus-Cremonese, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Spalletti e Nicola.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Johnsen, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

A cura di Vito Lamorte
19:45

Dove vedere Juventus-Cremonese di Serie A in TV e streaming

Immagine

La Juventus apre il girone di ritorno affrontando allo Stadium la Cremonese. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su DAZN e Sky, con visione riservata agli abbonati: sulla piattaforma streaming basterà una Smart TV connessa a internet, mentre su Sky l’incontro andrà in onda sui canali Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio.

Per chi preferisce seguire la sfida in streaming, anche in questo caso la visione sarà disponibile esclusivamente a pagamento. DAZN e Sky condividono i diritti dell’evento: gli utenti DAZN potranno accedere tramite app o dal sito ufficiale, mentre gli abbonati Sky avranno a disposizione Sky Go o il servizio NOW per seguire la partita in diretta.

A cura di Vito Lamorte
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Juventus
Notizie
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views