Juventus-Cremonese LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Juventus-Cremonese per la 20a giornata della Serie A 2025-2026. Formazioni: Spalletti in attacco si affida a Yildiz, McKennie e Miretti alle spalle di David, Nicola punta sul tandem offensivo formato da Vardy-Bonazzoli. Diretta TV su DAZN e Sky in streaming su DAZN, Sky-Go e Now.
Come arriva la Cremonese alla sfida in casa della Juve
La Cremonese ha fatto un ottimo girone d'andata se si considera che è una neopromossa: i grigiorossi hanno chiuso al 13° posto ma nelle ultime cinque non hanno mai vinto e il bilancio è di 2 pareggi e tre sconfitte. Nicola vuole aprire il girone di ritorno con il piede giusto e proverà a mettere in difficoltà la Juventus come accaduto all'andata, quando allo Zini i bianconeri si imposero per 2-1 pur soffrendo nel finale. La Cremo nell'ultima uscita ha pareggiato in casa per 2-2 con il Cagliari dopo essersi portata sul doppio vantaggio con Johnsen e Vardy.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juventus di Luciano Spalletti arriva alla sfida contro la Cremonese con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite: un ruolino di marcia davvero notevole per i bianconeri, che vogliono proseguire questo momento positivo e avvicinarsi sempre di più alla vetta della classifica. Proprio contro la Cremo ci fu l'esordio di Spalletti sulla panchina dei bianconeri dopo l'esonero di Tudor: la partita dello Zini finì 2-1 per la Vecchia Signora. Nell'ultima uscita è arrivato una vittoria netta per 3-0 in casa del Sassuolo.
Juventus-Cremonese, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Spalletti e Nicola.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Johnsen, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.
Dove vedere Juventus-Cremonese di Serie A in TV e streaming
La Juventus apre il girone di ritorno affrontando allo Stadium la Cremonese. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su DAZN e Sky, con visione riservata agli abbonati: sulla piattaforma streaming basterà una Smart TV connessa a internet, mentre su Sky l’incontro andrà in onda sui canali Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio.
Per chi preferisce seguire la sfida in streaming, anche in questo caso la visione sarà disponibile esclusivamente a pagamento. DAZN e Sky condividono i diritti dell’evento: gli utenti DAZN potranno accedere tramite app o dal sito ufficiale, mentre gli abbonati Sky avranno a disposizione Sky Go o il servizio NOW per seguire la partita in diretta.