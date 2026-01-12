Juventus-Cremonese LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La Cremonese ha fatto un ottimo girone d'andata se si considera che è una neopromossa: i grigiorossi hanno chiuso al 13° posto ma nelle ultime cinque non hanno mai vinto e il bilancio è di 2 pareggi e tre sconfitte. Nicola vuole aprire il girone di ritorno con il piede giusto e proverà a mettere in difficoltà la Juventus come accaduto all'andata, quando allo Zini i bianconeri si imposero per 2-1 pur soffrendo nel finale. La Cremo nell'ultima uscita ha pareggiato in casa per 2-2 con il Cagliari dopo essersi portata sul doppio vantaggio con Johnsen e Vardy.