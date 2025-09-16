Juventus-Borussia Dortmund LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live della partita Juventus–Borussia Dortmund per la 1ª giornata di Champions League. Tudor rilancia David e manda Vlahovic in panchina. Sulla fascia torna Cambiaso. Difesa guidata da Bremer. Nel Borussia Dortmund la stella è Guirassy, capocannoniere dell'ultima Champions. Bianconeri favoriti, ma la squadra tedesca in Europa è sempre un osso duro da battere, un anno e mezzo fa giocò la finale con il Real Madrid. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.