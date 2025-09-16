Juventus-Borussia Dortmund LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live della partita Juventus–Borussia Dortmund per la 1ª giornata di Champions League. Tudor rilancia David e manda Vlahovic in panchina. Sulla fascia torna Cambiaso. Difesa guidata da Bremer. Nel Borussia Dortmund la stella è Guirassy, capocannoniere dell'ultima Champions. Bianconeri favoriti, ma la squadra tedesca in Europa è sempre un osso duro da battere, un anno e mezzo fa giocò la finale con il Real Madrid. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.
Come arriva il Borussia Dortmund alla partita di stasera
Il Borussia Dortmund lo scorso campionato lo ha finito alla grande e in modo rocambolesco al quarto posto. Niko Kovac è stato confermato e in Bundesliga è secondo con 7 punti: pari all'esordio con il St.Pauli, poi due successi, senza subire gol. Dunque anche il BVB sta attraversando un buon momento di forma.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juventus arriva sicuramente carica di fiducia dopo la pesantissima vittoria con l'Inter. I bianconeri all'82' era sotto di un gol ed hanno finito per imporsi per 4-3. Tre partite e tre vittorie in campionato per la squadra di Tudor, al comando della Serie A con il Napoli. Ora il test Borussia Dortmund in Champions League.
Juventus-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali
Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Koopmeiners, Thuram, McKaennie; Yildiz, Openda; David. All. Tudor
Borussia Dortmund (3-4-3): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier.
Dove vedere Juventus-Borussia Dortmund di Champions League in TV e streaming
Juventus e Borussia Dortmund fanno il proprio esordio stasera nella Champions League 2025-2026. L'incontro prenderà il via alle ore 21 e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport). Streaming possibile per abbonati con SkyGO e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro per Juve-Borussia.