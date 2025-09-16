Champions League
Juventus-Borussia Dortmund LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live di Juventus-Borussia Dortmund: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

16 Settembre 2025 20:00
Ultimo agg. 20:36
La diretta live della partita JuventusBorussia Dortmund per la 1ª giornata di Champions League. Tudor rilancia David e manda Vlahovic in panchina. Sulla fascia torna Cambiaso. Difesa guidata da Bremer. Nel Borussia Dortmund la stella è Guirassy, capocannoniere dell'ultima Champions. Bianconeri favoriti, ma la squadra tedesca in Europa è sempre un osso duro da battere, un anno e mezzo fa giocò la finale con il Real Madrid. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

20:35

Come arriva il Borussia Dortmund alla partita di stasera

Il Borussia Dortmund lo scorso campionato lo ha finito alla grande e in modo rocambolesco al quarto posto. Niko Kovac è stato confermato e in Bundesliga è secondo con 7 punti: pari all'esordio con il St.Pauli, poi due successi, senza subire gol. Dunque anche il BVB sta attraversando un buon momento di forma.

A cura di Alessio Morra
20:20

Come arriva la Juventus alla partita di oggi

La Juventus arriva sicuramente carica di fiducia dopo la pesantissima vittoria con l'Inter. I bianconeri all'82' era sotto di un gol ed hanno finito per imporsi per 4-3. Tre partite e tre vittorie in campionato per la squadra di Tudor, al comando della Serie A con il Napoli. Ora il test Borussia Dortmund in Champions League.

20:15

Juventus-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali

Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Koopmeiners, Thuram, McKaennie; Yildiz, Openda; David. All. Tudor

Borussia Dortmund (3-4-3): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier.

20:00

Dove vedere Juventus-Borussia Dortmund di Champions League in TV e streaming

Juventus e Borussia Dortmund fanno il proprio esordio stasera nella Champions League 2025-2026. L'incontro prenderà il via alle ore 21 e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport). Streaming possibile per abbonati con SkyGO e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro per Juve-Borussia.

