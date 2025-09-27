Juventus-Atalanta 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La Juventus arriva alla sfida contro l'Atalanta dopo aver pareggiato 1-1 in casa del Verona lo scorso weekend dopo aver vinto le prime tre partite consecutive in campionato. Tudor ha avuto una settimana per permettere alla squadra di recuperare le forze e tornare a macinare punti. I bianconeri sono al secondo posto in classifica con 10 punti a -2 dal Napoli capolista con 12. Tudor potrebbe schierare David in attacco dal primo minuto.