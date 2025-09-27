Serie A
Juventus-Atalanta 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Juventus-Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

27 Settembre 2025 17:00
Ultimo agg. 18:03
La diretta live della partita Juventus-Atalanta per la 5ª giornata di Serie A. Tudor schiera Openda in attacco dal primo minuto con Thuram e Koopmeiners in mediana. Per Juric attacco con Samardzic e Sulemana a sostegno di Krstovic. Diretta TV e streaming su DAZN.

18:03

Inizia Juventus-Atalanta: la squadra di Tudor con la seconda maglia. Palo di Kalulu

Juventus con la maglia bianca e celeste, mentre gli ospiti sono tutti in arancione. Pronti, via e subito padroni di casa pericolosi con un colpo di testa di Kalulu finito sul palo.

A cura di Marco Beltrami
18:00

Juventus-Atalanta in diretta, inizia al partita

È iniziata Juventus-Atalanta, prende il via la sfida tra i bianconeri di Tudor e la Dea allenata da Juric.

A cura di Fabrizio Rinelli
17:45

Come arriva l'Atalanta

L'Atalanta arriva alla sfida contro la Juventus dopo aver ottenuto un importante successo sul Torino di Barone dominando col punteggio di 3-0. Cancellata la parentesi di Champions che ha visto la Dea sprofondare contro il PSG, Juric può sorridere soprattutto per il recupero di De Ketelaere che potrebbe trovare subito posto dal primo minuto nell'attacco della squadra bergamasca. Attualmente l'Atalanta è al quinto posto con 8 punti frutto di due vittorie e due pareggi.

A cura di Fabrizio Rinelli
17:30

Come arriva la Juventus alla partita di oggi

La Juventus arriva alla sfida contro l'Atalanta dopo aver pareggiato 1-1 in casa del Verona lo scorso weekend dopo aver vinto le prime tre partite consecutive in campionato. Tudor ha avuto una settimana per permettere alla squadra di recuperare le forze e tornare a macinare punti. I bianconeri sono al secondo posto in classifica con 10 punti a -2 dal Napoli capolista con 12. Tudor potrebbe schierare David in attacco dal primo minuto.

A cura di Fabrizio Rinelli
17:06

Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali

Tudor per la Juventus punta su Azdic e Yildiz alle spalle di Openda. Koopmeiners titolare in mediana con Thuram. Juric senza De Ketelaere, si affida a Samardzic e Sulemana a sostegno di Krstovic.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. Allenatore: Igor Tudor.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.

A cura di Marco Beltrami
17:00

Dove vedere Juventus-Atalanta di Serie A in TV e streaming

Juventus-Atalanta, sfida valida per la 5ª giornata di Serie A, si disputerà sabato 27 settembre 2025 alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN anche in streaming tramite app o collegamento al sito riservato ai soli abbonati. Telecronaca di Edoardo Testoni e commento tecnico di Massimo Ambrosini.

A cura di Fabrizio Rinelli
