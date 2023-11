Italia-Slovenia alla Billie Jean King Cup 2023, oggi Trevisan-Juvan e Paolini-Zidansek in semifinale: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

L'Italia giocherà questa mattina da favorita la prima semifinale della Billie Jean King Cup 2023, il corrispettivo femminile della Coppa Davis. Trevisan e Paolini sono state straordinarie in questa settimana e da favorite sfideranno la Slovenia, arrivate con grande sorpresa tra le prime quattro. Si parte alle 10 con Trevisan-Juvan, a seguire Paolini-Zidansek. L'altra semifinale è Canada-Repubblica Ceca. Le partite si potranno seguire in diretta TV in chiaro su Supertennis, streaming con SupertenniX.

Il programma di Italia-Slovenia oggi alla Billie Jean King Cup 2023 e i risultati delle azzurre

ore 10: Trevisan-Juvan

a seguire: Paolini-Zidansek

a seguire: doppio Italia-Slovenia

Billie Jean King Cup 2023, oggi Trevisan-Juvan per Italia-Slovenia: orario e dove vederla in TV

Martina Trevisan sarà sempre la prima a scendere in campo e lo farà alle ore 10, quando si aprirà il programma del sabato con la sfida a Juvan, la seconda giocatrice slovena. Diretta in chiaro su Supertennis.

Dove vedere la partita di Paolini contro Zidansek al torneo di tennis in streaming

Poi toccherà a Jasmine Paolini che da favoritissima giocherà contro Zidansek, che ha abbandonato per un infortunio il singolare contro il Kazakstan. L'incontro non inizierà prima delle 12 e in streaming si potrà seguire su SupertenniX.

A che ora si gioca Italia-Slovenia per il doppio e dove vederlo

Il doppio potrebbe anche essere ininfluente e in caso di 2-0 (si spera per l'Italia) potrebbe non essere disputato. In ogni caso sarà sempre su Supertennis e prenderà il via al termine dei due singolari dunque in un orario tra le 14 e 15.

