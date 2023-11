Italia-Serbia in Coppa Davis, oggi Sinner-Djokovic e Musetti-Kecmanovic: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

L'Italia per il secondo anno consecutivo disputa le semifinali di Coppa Davis. Oggi gli Azzurri di capitan Volandri – che ha sciolto i dubbi su chi scenderà in campo – affrontano la Serbia. Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfideranno ancora una volta, la terza in meno di due settimane. La sfida tra i due numeri uno non inizierà prima delle 13 e seguirà quella tra Musetti, preferito ad Arnaldi, e Kecmanovic che aprirà la giornata alle ore 12. Chi vince sfiderà l‘Australia in finale, in programma domenica 26 novembre.

Tutti gli incontri si potranno seguire in diretta TV su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) e in chiaro su Rai 2. Diretta streaming possibile con Raiplay.it, Sky Go e NOW.

Il programma di Italia-Serbia oggi in Coppa Davis e i risultati degli azzurri

ore 12: Lorenzo Musetti – Miomir Kecmanovic

a seguire: Jannik Sinner – Novak Djokovic

a seguire: Sinner/Sonego – Djokovic/Lajovic

A che ora gioca Sinner oggi con Djokovic in Coppa Davis: orario e programma

Jannik Sinner affronta Novak Djokovic per la terza volta nell'arco di pochi giorni. Sinner-Djokovic si giocherà nel primo pomeriggio, e inizierà al termine di Arnaldi-Kecmanovic. L'orario d'inizio dovrebbe essere le 15. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e su Sky. Streaming visibile con RaiPlay, Sky Go e NOW.

Coppa Davis, Musetti-Kecmanovic oggi in chiaro sulla Rai, dove vederla in TV

La semifinale Italia-Serbia inizierà con il match tra Lorenzo Musetti e Miomir Kecmanovic. L'incontro tra i numeri due inizierà alle ore 12. La sfida con Musetti protagonista si potrà seguire su Rai 2 e anche su Sky.

L'orario del doppio con Sinner e Sonego e dove vedere la partita in diretta e streaming

Jannik Sinner ufficialmente non è annunciato in formazione, ma sarà certamente in campo in caso di uno a uno al fianco di Lorenzo Sonego. Djokovic e Lajovic dovrebbe essere la coppia di doppio della Serbia.

L'Italia di tennis non vince la Coppa Davis dal 1976 L'Italia ha vinto la Coppa Davis una sola volta. Nel 1976 la squadra capitanata dal grande Nicola Pietrangeli e con in campo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli vinse la finale con il Cile. L'Italia ha disputato poi altre sei finali: 1960, 1961, 1977, 1979, 1980 e 1998.

a seguire: Jannik Sinner – Novak Djokovic

a seguire: Sinner/Sonego – Djokovic/Lajovic A cura di Alessio Morra