Italia-Norvegia in diretta delle qualificazioni Mondiali: gli Azzurri sperano in un miracolo

L'Italia è certa del suo secondo posto in classifica che consentirà l'accesso ai playoff. La Norvegia è avanti di 3 punti, ma una vittoria non assicurerà matematicamente il primo posto: il criterio determinante è quello della differenza reti e la squadra di Haaland in questo caso sarà difficile da superare perché è a +29, contro il +12 azzurro.