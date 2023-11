Italia-Germania alla Billie Jean King Cup 2023, oggi Trevisan-Siegemund e Paolini-Maria: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Dopo aver sconfitto la Francia, l'Italia torna in campo nella Billie Jean King Cup e può già ottenere la qualificazione alle semifinali. Per farlo le azzurre devono sconfiggere la Germania capitanata da Rainer Schuettler. In campo scenderanno ancora Martina Trevisan e Jasmine Paolini. In caso di parità si disputerà il doppio. Gli incontri inizieranno dalle ore 10 e si potranno seguire in diretta TV in chiaro su Supertennis e in streaming con SupertenniX.

Il programma di Italia-Germania oggi alla Billie Jean King Cup 2023 e i risultati delle azzurre

ore 10: Trevisan-Siegemund

a seguire: Paolini-Maria

a seguire: doppio Italia-Germania

Billie Jean King Cup 2023, oggi Trevisan-Siegemund per Italia-Germania: orario e dove vederla in TV

Alle 10 in punto toccherà subito a Martina Trevisan, reduce da uno splendido successo su Cornet. La tennista toscana sfiderà Laura Siegemund, che la segue in classifica di una cinquantina di posizioni. L'incontro si potrà seguire in diretta e in esclusiva su Supertennis, che lo manderà in onda in chiaro, canale 64 del digitale terrestre.

Dove vedere la partita di Paolini contro Maria al torneo di tennis in streaming

Paolini-Maria si disputerà a seguire del primo singolare e quindi orientativamente non prima delle ore 12:30. Sarà la sfida tra le due numero uno. Paolini è più forte ed è avanti di circa trenta posizioni in classifica rispetto alla tedesca. Ma la nazionale della Germania ci crede. Streaming possibile con SupertenniX, in TV live su Supertennis.

A che ora si gioca Italia-Germania per il doppio e dove vederlo

L'incontro di doppio, che per l'Italia dovrebbero disputare Cocciaretto e Trevisan, si disputerà nel primo pomeriggio e non si terrà prima delle ore 15. Dovesse l'Italia vincere i due singolari il doppio potrebbe anche non essere giocato.

