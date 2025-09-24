Italia-Belgio 2-0 ai Mondiali di volley, il risultato dei quarti in diretta: Azzurri a un set dalla semifinale

L'Italia di Fefè De Giorgi, dopo aver battuto l'Argentina, affronta oggi il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali di volley: partita fin qui perfetta per gli Azzurri, avanti di 2 set a 0 sugli avversari (25-13, 25-18).
La formazione di Zanini – reduce dalla vittoria sulla Finlandia – è stata infatti l'unica ad aver battuto gli uomini di De Giorgi al tie-break durante questo torneo iridato. Gli azzurri – che sono i campioni in carica e largamente favoriti alla vigilia – in caso di vittoria affronterebbero una tra Polonia e Turchia. Diretta tv in chiaro sulla Rai.
Muro invalicabile azzurro: continua la scalata dell'Italia 14 a 10
Bottolo conferma il vantaggio e regala un più quattro a De Giorgi, si riapre il margine e l'Italia continua a spingere: ancora timeout Belgio, in confusione dopo il primo periodo.
Ace di Micheletto in zona di conflitto: 12 a 10 e primo break azzurro
Continua ad attaccare e si rivede la vecchia Italia, il margine si apre e si portano sul più 2. Belgio costretto al timeout per ritrovarsi
Gli azzurri mettono la testa davanti: non basta il miracolo del Belgio 10 a 9
Che punto degli azzurri, ma che difesa del Belgio: un pallone che sembrava ormai a terra viene salvato all'ultimo, nulla da fare perché arriva la schiacciata degli azzurri.
Di punto in punto: non molla nessuno e si continua di pari passo 8-9
Ancora Belgio davanti, ma l'Italia ricuce in fretta il margine e si continua ad andare avanti di un punto alla volta.
Errore Belgio e sospiro di sollievo per De Giorgi: di nuovo pari
Pallone fuori per gli ospiti che regalano un pareggio sofferto agli azzurri: il parziale segnala un 7 a 7 per i ragazzi di De Giorgi.
Italia soffre ma non molla: Belgio che mantiene il vantaggio per 5 a 7
L'Italia soffre la pressione delle casacche rosse ma non si fa fermare e continua a rimontare il punto di distanza. Per ora è il Belgio a restare in avanti.
Belgio passa avanti: Italia meno lucida ed errore per il 4 a 5
Il Belgio si rifa sotto e mette il muso davanti, le casacche rosse provano a prendersi il break partendo da questo margine di un punto.
Non molla il Belgio, ma l'Italia prova a scappare e non lascia il vantaggio 4 a 3
Grande prova di grinta degli azzurri che non si lasciano intimorire dalla tenacia delle furie rosse.
Rimonta Italia: ottimo Bottolo e 3 a 2 azzurri
Costruzione perfetta fino allo spike di Bottolo che trova il campo dove non c'è nessuno a fargli da guardia.
Super Italia ma non basta ancora: 1 a 2 per gli ospiti
Sembra di essere tornati all'inizio del primo set quando gli azzurri dovevano inseguire il punto del Belgio: ancora parziale che continua in modo progressivo.
Inizia il terzo set: subito punto per il Belgio
Si torna in campo dopo il 2 a 0 ottenuto dagli azzurri. Parte bene il Belgio che ottiene il primo punto grazie al solito errore a muro, troppo debole per non far filtrare il pallone.
Ancora Italia: altro set vinto per gli azzurri 2 a 0
Errore in difesa del Belgio che si lascia scappare il pallone più importante del secondo set: altra offensiva vincente e 2 a 0.
Invasione a rete, ancora Belgio a sfruttare l'errore di Micheletto: timeout azzurro sul 23-18
Micheletto sbalgia la distanza e invade il campo avversario: il Belgio ne approfitta e costringe gli azzurri al timeout. Parziale sul 23 a 18
Muro debole dell'Italia: il Belgio si fa sotto 23 a 17
Pallone che filtra e il muro non resta compatto: punto regalato alle maglie rosse. Da lì arriva anche il 17, gli ospiti prendono coraggio.
Italia vicina al secondo set: 22 a 14 per gli azzurri
Continua senza sosta l'offensiva dell'Italia, il Belgio ogni tanto rosicchia un punto ma i ragazzi in azzurro rispondo sempre a tono. Solo 3 punti dal secondo set
Difesa impenetrabile dell'Italia, si mantiene lucida e induce all'errore: il 21 è servito
Difesa perfetta di Giannelli, prima il muro a smorzare l'offensiva, poi le risposte sullo spike. Infine il pallonetto di Bottolo e il 21 è servito.
Spettacolo Italia: continua ad alzare il ritmo 19 a 13
Super spike di Micheletto che toglie il tempo alla difesa. Il Belgio risponde bene pizzicando la linea ma il parziale resta in favore degli azzurri con il 19 a 13.
Pressing incessante degli azzurri che si portano sul 18 a 12
Timeout richiesto dalla formazione in casacca rossa, situazione che si complica per loro: il parziale ora regala un più 6 ai ragazzi di De Giorgi.
Diagonale perfetta del Belgio, ma l'Italia risponde presente 16-12
Diagonale da una parte e diagonale dall'altra, ancora Romanò che non si lascia impensierire dal punto del Belgio.
Romanò superstar: parallela vincente e 16 a 11 per l'Italia
Si porta a più 5 l'Italia, prima con Romano poi con il tocco del muro su pallone che finisce fuori. Grande azione corale per i ragazzi di De Giorgi.
Errore Belgio: infrazione di tocchi e punto regalato agli azzurri
Doppia disattenzione per il Belgio che concede due punti di fila mandando l'Italia al break point: 14 a 10
Il Belgio rientra meglio dal timeout: 12 a 10
Timeout utile per il Belgio, sfruttano l'errore in battuta per farsi sotto e portarsi sul 12 a 10, rimontano le furie rosse.
Bottolo si riscatta: si fa perdonare per l'errore e porta 11 a 8 il parziale
Mattia Bottolo fa preoccupare tutti dopo aver sbagliato la ricezione, si fa presto perdonare forzando le mani del muro belga e regalando il punto ai compagni
Gargiulo fa il 10, ma il Belgio non molla e resta sul meno 4
A punto risponde punto e le furie rosse non vogliono far scappare gli italiani: si mantiene sul meno 4 il margine con un parziale di 10 a 6.
Doppietta di Russo: prima punto poi Ace e riapre il margine 9-5
La pausa porta consiglio agli azzurri, sopratutto a Russo che in due punti fondamentali riporta gli azzurri a più quattro.
Il Belgio si riprende e manda al timeout l'Italia: si riduce il margine ora siamo sul 7 a 5
Perde lucidità la formazione di De Giorgi e il Belgio ne approfitta: necessario un timeout per sistemare alcune imperfezioni dopo i due punti persi.
Prima Ace poi rete di Micheletto un punto ottenuto e uno perso ancora più 4 azurri
Battute a doppia faccia per Micheletto che mantiene invariato il margine: ancora 7 a 3 per gli azzurri, che non riescono a scapapre come vorrebbero.
Ancora muro dell'Italia: difesa tenace che premia gli azzurri sul 6 a 2
Resta di più 4 il margine dei ragazzi di De Giorgi. Continuano le difese a muro precise e forti che permettono all'Italia di ottenere punti extra.
I salvataggi in extremis non bastano: rete per l'Italia e 4 a 2
Due palloni impossibili tenuti in gioco dalle maglie azzurre: lo spike non è fruttuoso e si ferma in rete.
Giannelli risponde alla rimonta del Belgio e si tiene sul più 2
Italia che risponde presente al tentativo del Belgio di rifarsi sotto: parziale sul 3 a 1. Stesse sensazioni viste nel finale di primo set.