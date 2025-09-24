Italia-Belgio 2-0 ai Mondiali di volley, il risultato dei quarti in diretta: Azzurri a un set dalla semifinale

L'Italia di Fefè De Giorgi, dopo aver battuto l'Argentina, affronta oggi il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali di volley: partita fin qui perfetta per gli Azzurri, avanti di 2 set a 0 sugli avversari (25-13, 25-18).

La formazione di Zanini – reduce dalla vittoria sulla Finlandia – è stata infatti l'unica ad aver battuto gli uomini di De Giorgi al tie-break durante questo torneo iridato. Gli azzurri – che sono i campioni in carica e largamente favoriti alla vigilia – in caso di vittoria affronterebbero una tra Polonia e Turchia. Diretta tv in chiaro sulla Rai.