Italia-Belgio di Coppa Davis LIVE, Berrettini-Collignon in diretta: poi toccherà a Cobolli-Bergs

L'Italia torna in campo in Coppa Davis sfidando oggi il Belgio nella semifinale. Capitan Volandri, senza Sinner e Musetti, ha esordito a Bologna vincendo 2-0 contro l'Austria, battuta grazie ai successi di Berrettini e Cobolli, confermati contro il Belgio. Berrettini alle 16 apre il programma contro Collignon, poi tocca a Cobolli con Bergs. Se ci sarà bisogno, seguirà il doppio con Bolelli e Vavassori. Le partite si potranno seguire in diretta TV in chiaro e senza costi aggiuntivi sia su Rai 1 sia su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre).
Perchè Sinner e Musetti non giocano in Coppa Davis
Capitan Volandriha dovuto fare a meno di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, i due giocatori più quotati del movimento italiano e protagonisti degli ultimi due trionfi nel 2023 e nel 2024. Entrambi hanno scelto di rinunciare alla convocazione, con l'assenza di Sinner che era stata comunicata già a ottobre dallo stesso Volandri. Per Musetti, invece, la mancata presenza è arrivata solo al termine delle ATP Finals di Torino, a seguito delle quali non si è ritrovato nelle condizioni ideali per affrontare la sfida di Bologna.
Italia-Austria di Coppa Davis, il programma: Berrettini-Collignon e Cobolli-Bergs, poi il doppio
Oggi i primi a scendere in campo alle ore 16:00 alla Super Tennis Arena di Bologna saranno Matteo Berrettini e Raphael Collignon, numero 86 della classifica ATP. A seguire toccherà ai numeri uno, e cioè Flavio Cobolli e Zizou Bergs. Poi, in caso di ulteriore parità nei singoli, spazio al doppio Bolelli/Vavassori-Gille/Vliegen per scoprire chi andrà in finale.
Coppa Davis 2025, oggi Italia-Austria: dove vedere le partite in TV e streaming
Anche oggi la Coppa Davis con l'Italia che scende in campo a Bologna per sfidare il Belgio in semifinale si potrà vedere in chiaro e gratuitamente. Non solo su Supertennis ma anche grazie al servizio di Rai1. Sia un TV (sul digitale terrestre) sia in streaming su supertennis.tv e sul portale RaiPlay.