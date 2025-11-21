Italia-Belgio di Coppa Davis LIVE, Berrettini-Collignon in diretta: poi toccherà a Cobolli-Bergs

L'Italia torna in campo in Coppa Davis sfidando oggi il Belgio nella semifinale. Capitan Volandri, senza Sinner e Musetti, ha esordito a Bologna vincendo 2-0 contro l'Austria, battuta grazie ai successi di Berrettini e Cobolli, confermati contro il Belgio. Berrettini alle 16 apre il programma contro Collignon, poi tocca a Cobolli con Bergs. Se ci sarà bisogno, seguirà il doppio con Bolelli e Vavassori. Le partite si potranno seguire in diretta TV in chiaro e senza costi aggiuntivi sia su Rai 1 sia su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre).