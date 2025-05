Internazionali di Roma in diretta, apre Paolini: poi Sinner e Berrettini, programma e risultati

Il programma di oggi a Roma per gli Internazionali d'Italia prevede il ritorno in campo di Sinner. Jannik sfiderà de Jong nel terzo turno non prima delle 15. In caso di vittoria il numero uno al mondo affronterà uno tra Cerundolo e Ofner. Ad aprire la giornata degli italiani però ci sarà Jasmine Paolini che non prima delle 12:30 giocherà contro Ostapenko. In serata alle 19, toccherà a Berrettini contro Ruud. A seguire spazio a Sabalenka contro Kostyuk. Diretta TV per tutte le partite su Sky, con Sinner-de Jong che sarà visibile anche su Rai Due e in streaming su Rai Play in chiaro.

Paolini-Ostapenko in campo per gli ottavi alle 12:30: dove vederla in TV La prima azzurra a giocare oggi è Jasmine Paolini. La partita della tennista italiana contro la lettone Ostapenko sarà trasmessa in esclusiva in TV su Sky. Diretta su Sky Sport Tennis. Nessuna possibilità di vedere la partita in chiaro in TV sulla Rai. Streaming su Sky GO, app riservata agli abbonati alla piattaforma satellitare, oppure su NOW servizio live on demand a pagamento.

non prima delle 15 – SINNER (Ita) vs De Jong (Ned)

alle 19 – BERRETTINI (Ita) vs Ruud (Nor) A cura di Marco Beltrami