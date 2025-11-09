Serie A
Inter-lazio LIVE, risultato in diretta della partita di Serie a

La diretta live di Inter-Lazio di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

9 Novembre 2025 19:45
Ultimo agg. 20:01
La diretta live della partita Inter-Lazio per l'undicesima giornata di Serie A. Prova del nove per la squadra di Maurizio Sarri che viene da una serie di partite da imbattuta. I nerazzurri si affidano a Lautaro Martinez che scende in campo in coppia con Bonny. Diretta TV e in streaming su DAZN.

20:00

Inter-Lazio, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

A cura di Ada Cotugno
19:45

Dove vedere Inter-Lazio di Serie A in TV e streaming

Fischio d'inizio previsto alle 20:45 per Inter-Lazio che chiuderà questa giornata della Serie A, l'ultima prima della sosta per le nazionali. La gara sarà trasmessa in diretta TV e in streaming su DAZN: basterà scaricare l'app su smart tv, smartphone o tablet, oppure accedere al sito web da pc con le credenziali del proprio abbonamento.

