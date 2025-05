Inter-Lazio 1-0 LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025: Bisseck a segno

La cronaca in diretta di Inter-Lazio, in programma oggi alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano e in TV live su DAZN e Sky; nerazzurri in vantaggio all'intervallo con rete all'ultimo istante di Bisseck e Napoli superato in classifica. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 37a giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

21:56 Inizio secondo tempo di INTER-LAZIO! Si riparte senza cambi. A cura di Alessio Pediglieri 21:41 L'Inter conduce 1-0 a fine primo tempo. Occasione Lazio al 42', Sommer salva su Isaksen. Bisseck, sugli sviluppi di un corner, sblocca il risultato al 47'. 45'+3' Fine primo tempo: INTER-LAZIO 1-0! In gol Bisseck. 21:37 GOL! INTER-Lazio 1-0! Rete di Bisseck. Corner di Calhanoglu, tiro di Dimarco murato, Bisseck trafigge Mandas con una conclusione di sinistro sotto la traversa. A cura di Alessio Pediglieri 45' Ammonito CASTELLANOS per proteste. 45' L'arbitro Chiffi concede un minuto di recupero. 42' OCCASIONE LAZIO! Isaksen trova un pertugio a destra dopo un passaggio di Dia, Sommer con una tempestiva uscita bassa gli chiude lo specchio della porta. 41' Lazio in avanti: tiro-cross di Isaksen, pallone largo. 38' Ammonito CALHANOGLU per proteste. 36' Pressione alta di Barella, Nuno Tavares trascina il pallone in fallo laterale. 33' Cross di Calhanoglu, sfiora Taremi, Isaksen concede un corner. 30' OCCASIONE INTER! Dimarco impegna Mandas con un tiro di sinistro potente ma non angolato. 28' Thuram in area ci prova in rovesciata, ma trova l'opposizione di Nuno Taveres. 26' Thuram e Romagnoli doloranti dopo un contrasto, gioco fermo. 25' Tiro di Barella smorzato, cross morbido di Dumfries troppo sul portiere. 23' Bisseck si sgancia in avanti, cade in area ma l'arbitro fa cenno di proseguire. 22' Mandas rischia grosso in disimpegno sul pressing di Taremi, ma non paga dazio. 20' Malinteso tra Barella e Thuram, spazza senza fronzoli Nuno Tavares. 18' Contropiede Lazio: imbucata di Isaksen, intercetta in scivolata Acerbi. 16' Rimpallo sfavorevole per Thuram, sfuma l'azione dell'Inter. 13' Cross di Dumfries deviato, Mandas in uscita alta anticipa Taremi. 11' Lungo lancio di Bastoni per Barella, Mandas raccoglie la sfera. 9' Fraseggio prolungato della Lazio interrotto da un intervento a metà campo di Calhanoglu. 6' Duello in velocità tra Thuram e Gila, l'arbitro fischia un fallo al francese. 3' Problema per Gila, gioco fermo dopo un avvio a buon ritmo. 20:49 Inizio primo tempo di INTER-LAZIO! Dirige la sfida l'arbitro Chiffi. A cura di Alessio Pediglieri 19:53 Le scelte di Baroni: in avanti Castellanos e Dia, Vecino trequartista, Isaksen a destra. Guendouzi e Rovella in mediana. Recupera Nuno Tavares, Zaccagni squalificato. Le scelte di Inzaghi: in attacco Thuram e Taremi, out Lautaro Martinez. Dumfries e Dimarco sulle fasce, rientra Mkhitaryan a metà campo. Acerbi al centro della difesa. Panchina LAZIO: Provedel, Furlanetto, Gigot, Hysaj, Provstgaard, Dele-Bashiru, Basic, Belahyane, Tchaouna, Pedro, Noslin, Ibrahimovic. Panchina INTER: Martinez, Di Gennaro, Darmian, Pavard, De Vrij, Carlos Augusto, Zalewski, Zielinski, Asllani, Topalovic, Arnautovic, Correa. Formazione LAZIO (4-2-3-1): Mandas - Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares - Rovella, Guendouzi - Isaksen, Vecino, Dia - Castellanos. Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Taremi. Manca poco all'inizio di Inter-Lazio. Entrambe le squadre ancora in corsa per i rispettivi obiettivi, scudetto e qualificazione in Champions. 19:48 Benvenuti alla diretta della partita della 37^ giornata di Serie A, si affrontano Inter e Lazio.