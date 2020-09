Agli ordini dell'arbitro Cavalese inizia alle 20.45 l'avventura dell'Inter nel campionato di Serie A 2020/2021. Un debutto delicato, contro la Fiorentina di Iachini, che dovrà permettere ai nerazzurri di partire con i piede giusto in questa nuova avventura. Antonio Conte ha avuto i suoi uomini (Hakimi, Kolarov e Vidal), altri ne aspetta (Kantè) e non ha perso grandi interpreti nella propria rosa. Contro la Viola in attacco il classico duo Lukaku-Lautaro, in un possibile 3-4-1-2 che drà possibilità a Eriksen di distinguersi sulla trequarti. Uno schema che dovrebbe permettere all'ex Spurs di dare il meglio di sè. Kolarov e Hakimi saranno in campo dal primo minuto, l'ex Roma in difesa, l'ex Dortmund esterno in mediana. Panchina per Vidal

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

All. Conte

A disposizione: Radu, Ranocchia, Skriniar, Pirola, Dalbert, Young, Brozovic, Sensi, Vidal, Nainggolan, Sanchez, Pinamonti.

Per la Fiorentina di Iachini cambia poco rispetto alla prima uscita con un 3-5-2 di quantità e qualità dove in avanti ‘nonno' Ribery farà da chioccia al giovane Kouamè. In mediana torna dopo la squalifica Amrabat con esterni Chiesa e l'ex di turno, Biraghi. Al centro il solito Castrovilli con il neo acquisto Bonaventura.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery. All. Iachini

A disposizione: Terracciano, Ceccherini, Igor, Venuti, Lirola, Borja Valero, Duncan, Saponara, Montiel, Cutrone, Vlahovic, Brancolini.