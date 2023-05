Giro d’Italia 2023, oggi la 6ª tappa Napoli-Napoli: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV

Il Giro d'Italia 2023 vedrà oggi la 6ª tappa, Napoli-Napoli, che si tiene oggi, giovedì 11 maggio. Una tappa da 162 chilometri, che non sarà banale. Perché sono due i GPM. In molti prevedono l'arrivo in volata, ma la pioggia potrebbe scombinare tutto. In maglia rosa c'è sempre Leknessund.

I due Gran Premi della Montagna saranno impegnativi e produrranno anche forse le prime lotte tra big. La parte finale è tutta pianeggiante, e ciò dovrebbe favorire i velocisti, ma la sorpresa è dietro l'angolo.

Numero tappa: 6ª, Napoli – Napoli

Orario di partenza: 12:55

Orario di arrivo: 17:25

Percorso tappa: pianeggiante

Lunghezza: 162 km

Dislivello: 2800 m

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La tappa di oggi del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Napoli-Napoli

Questa sarà una delle tappe più belle da vedere. La bellezza di Napoli esploderà con tutte le sue forme, ma si andrà verso le zone interne con il passaggio sotto il Vesuvio. Due i GPM in questa sesta tappa da 162 km e un dislivello di 2800 metri. La Napoli-Napoli sarà una tappa non banale che dovrebbe, sulla carta favorire, i velocisti.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si parte alle 12:55 e arrivo previsto intorno alle 17:20 attraversando anche la provincia di Salerno. Sono due i GPM di giornata al Valico di Chiunzi e Picco Sant'Angelo. Due i traguardi volanti: Sant'Antonio Abate e Sorrento. Arrivo sul lungomare di Napoli.

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Complicato dire chi è favorito. Perché la tappa sembra disegnata ad hoc per i velocisti, ma non vi sono certezze. Quindi a occhio fughe nel finale che potrebbero letteralmente dare a chiunque una chance di vittoria.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La sesta tappa viene trasmessa in diretta TV in chiaro sui canali Rai, RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0