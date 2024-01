Giro d’Italia 2024, tre tappe in Campania: Napoli, Campi Flegrei, Pompei e Cusano Mutri Dal 12 al 15 maggio, il Giro d’Italia 2024 arriva in Campania: una tappa tra Caserta e Napoli, poi da Pompei a Cusano Mutri. Infine, si riparte dal Sannio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Presentate ufficialmente le tappe campane del Giro d'Italia 2024, che per la terza volta consecutiva passerà anche a Napoli. Ma saranno tanti i luoghi attraversati: dai Campi Flegrei a Pompei, passando per Nola e l'insidiosa "scalata" del Sannio tra Guardia Sanframondi e Cusano Mutri. Un appuntamento che gli amanti del ciclismo e gli sportivi tout court ormai attendono con ansia. Appuntamento per domenica 12, martedì 15 e mercoledì 16 maggio, come già anticipato nelle scorse settimane.

"Il Giro è uno degli eventi sportivi più rilevanti a livello mondiale ma, soprattutto, è un formidabile strumento di promozione del territorio che ha portato, nei due anni precedenti, un grandissimo successo in termini di visibilità internazionale alle nostre incommensurabili bellezze", ha commentato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della città Metropolitana, "La straordinaria stagione turistica che Napoli e la sua area metropolitana stanno vivendo è frutto anche di queste azioni che abbiamo messo in campo".

La nona tappa da Avezzano a Napoli domenica 12 maggio

La nona tappa della corsa in rosa arriverà nel capoluogo partenopeo domenica 12 maggio: si partirà da Avezzano, in Abruzzo, per arrivare a Napoli. Una tappa definita dagli organizzata "da volata, con insidia finale". Si parte infatti da Avezzano, lungo la superstrada di Sora e Cassino in leggera discesa, quindi si arriva sulla costa tirrenica: Minturno, Castelvolturno, Mongradone, Lago Patria e Cuma, quindi la risalita a Monte di Procida fino a Pozzuoli, attraversando i Campi Flegrei e quindi la risalita della collina di Posillipo. Ultimo tratto in discesa fino al consueto arrivo sul Lungomare di Via Caracciolo. Tappa totale di 206 chilometri.

La decima tappa da Pompei a Cusano Mutri martedì 14 maggio

La decima tappa, dopo un lunedì di riposo, sarà interamente campana: martedì 14 maggio si parte da Pompei e si gira attorno al Vesuvio, toccando Nola, e poi ci si sposterà verso Montesarchio, dove iniziano le prime salite: le pendici del Taburno e la mai scontata salita di Camposauro. Poi, dopo una breve discesa, inizierà la lunghissima salita dell'arrivo: 18 chilometri con una pendenza del 5,6% passando per Guardia Sanframondi e Cusano Mutri, dove il traguardo è in località Bocca della Selva per un totale di 141 chilometri.

L'undicesima tappa partirà da Foiano di Valfortore mercoledì 15 maggio

L'undicesima tappa è anche quella con meno chilometri in territorio campano: mercoledì 15 maggio la partenza è nel Sannio, dalla città di Foiano di Valfortore, poi continuerà attraversando il Molise a rrivando fino alle coste adriatiche, a Francavilla al Mare, nuovamente in Abruzzo per un totale di 203 chilometri.