Genoa-Roma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Gasperini con Venturino dal 1′

La diretta live di Genoa-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

8 Marzo 2026 17:00
Ultimo agg. 18:02
La diretta live della partita Genoa-Roma per la 28ª giornata di Serie A. Senza Dybala, Wesley e Soulé la Roma ritrova da avversario per la prima volta De Rossi. Mozione dei sentimenti anche per Gasperini. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

18:02

Genoa-Roma in diretta, è iniziata la partita a Marassi.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:00

Genoa-Roma in diretta, inizia la partita

Via! È il momento di Genoa-Roma, partita della 28ª giornata di Serie A.

A cura di Alessio Morra
17:45

Come arriva il Genoa

Il successo con il Torino ha dato linfa ai rossoblu, battuti 2-0 dall'Inter nell'ultima di campionato. Il margine sulla terzultima è leggero. Servono punti al Genoa.

A cura di Alessio Morra
17:30

Come arriva la Roma alla partita di oggi

Serie utile aperta per i giallorossi, reduci, però, dal pareggio per 3-3 con la Juventus, pari in fin dei conti deludenti, visto il vantaggio di due gol.

A cura di Alessio Morra
17:15

Genoa-Roma, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Gasperini e De Rossi:

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Masini, Frendrup, Messias, Ellertsson; Ekhator, Ekuban. All. De Rossi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Celik; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Venturino, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

A cura di Alessio Morra
17:00

Dove vedere Genoa-Roma di Serie A in TV e streaming

Manca un'ora esatta al via di Genoa-Roma partita della 28ª giornata di Serie A, che vede protagoniste due squadre che hanno bisogno di punti per raggiungere i rispettivi obiettivi. La partita comincerà alle ore 18 e si potrà seguire sia su DAZN che su Sky. Streaming con Sky Go, DAZN e NOW. In ogni caso tutto per abbonati.

A cura di Alessio Morra
