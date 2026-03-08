Genoa-Roma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Gasperini con Venturino dal 1′

La diretta live della partita Genoa-Roma per la 28ª giornata di Serie A. Senza Dybala, Wesley e Soulé la Roma ritrova da avversario per la prima volta De Rossi. Mozione dei sentimenti anche per Gasperini. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN.
Genoa-Roma in diretta, inizia la partita
Via! È il momento di Genoa-Roma, partita della 28ª giornata di Serie A.
Come arriva il Genoa
Il successo con il Torino ha dato linfa ai rossoblu, battuti 2-0 dall'Inter nell'ultima di campionato. Il margine sulla terzultima è leggero. Servono punti al Genoa.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
Serie utile aperta per i giallorossi, reduci, però, dal pareggio per 3-3 con la Juventus, pari in fin dei conti deludenti, visto il vantaggio di due gol.
Genoa-Roma, le formazioni ufficiali
Ecco le scelte di Gasperini e De Rossi:
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Masini, Frendrup, Messias, Ellertsson; Ekhator, Ekuban. All. De Rossi
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Celik; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Venturino, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
Dove vedere Genoa-Roma di Serie A in TV e streaming
Manca un'ora esatta al via di Genoa-Roma partita della 28ª giornata di Serie A, che vede protagoniste due squadre che hanno bisogno di punti per raggiungere i rispettivi obiettivi. La partita comincerà alle ore 18 e si potrà seguire sia su DAZN che su Sky. Streaming con Sky Go, DAZN e NOW. In ogni caso tutto per abbonati.