Formula 1 oggi, orari GP Miami su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming. Leclerc in pole, 2° la Ferrari di Sainz

Appuntamento in Florida oggi per la Formula 1, a Miami il quinto il Gran Premio del Mondiale 2022. La prima fila della griglia di partenza è della Ferrari: pole di Leclerc dopo le qualifiche, secondo Sainz e solo terza la Red Bull di Max Verstappen. L'orario della partenza è alle 21.30 a causa del fuso con gli Stati Uniti, la gara di Formula 1 oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW. Disponibile la diretta in chiaro anche su TV8, ma l'orario della partenza è fissato alle 23.00 per vederla gratis. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

La griglia di partenza del GP di Miami di Formula 1 2022

1ª Fila: 1. Leclerc (Ferrari); 2. Sainz (Ferrari)

2ª Fila: 3. Verstappen (Red Bull); 4. Perez (Red Bull)

3ª Fila: 5. Bottas (Alfa Romeo); 6. Hamilton (Mercedes)

4ª Fila: 7. Gasly (AlphaTauri); 8. Norris (McLaren)

5ª Fila: 9. Tsunoda (AlphaTauri); 10. Stroll (Aston Martin)

6ª Fila: 11. Alonso (Alpine); 12. Russell (Mercedes)

7ª Fila: 13. Vettel (Aston Martin); 14. Ricciardo (McLaren)

8ª Fila: 15. Schumacher (Haas); 16. Magnussen (Haas)

9ª Fila: 17. Zhou (Alfa Romeo); 18. Albon (Williams)

10ª Fila: 19. Latifi (Williams); 20. Ocon (Alpine)

