Formula 1 oggi, orari TV del GP Baku su TV8 e Sky e dove vederlo: Verstappen in pole, Ferrari a caccia di rimonta

La mappa del circuito di Baku su cui oggi si corre la gara del GP dell’Azerbaijan della Formula 1 2025.

Oggi ad ospitare le prove libere del GP dell'Azerbaijan di Formula 1 sarà il circuito cittadino di Baku. Sul tracciato, lungo 6,003 km, i piloti dovranno fare attenzione a quella che è considerata la curva più temuta dell'intero Mondiale di Formula 1 2025. Si tratta della curva 8 del circuito di Baku che fa parte del tratto del percorso che attraversa la zona della città vecchia e la curva che costeggia il castello che è la più stretta di tutto il Circus.

Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, quello di Baku è un circuito altamente impegnativo per i freni con 12 frenate e quasi 20,5 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto in ognuno dei 51 giri di gara. Il punto più critico è in curva 1, dove le monoposto passano dai 329 km/h a 119 km/h in appena 108 metri percorsi in 2,12 secondi con i piloti che sono soggetti a 5 G di decelerazione (sforzo simile a quello a cui sono sottoposti anche in curva 3).