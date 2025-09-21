Formula 1 oggi, orari TV del GP Baku su TV8 e Sky e dove vederlo: Verstappen in pole, Ferrari a caccia di rimonta

La Formula 1 torna in pista oggi per il Gran Premio d'Azerbaijan. Verstappen in pole nella griglia di partenza davanti a Sainz e Lawson dopo le qualifiche.Quarto Kimi Antonelli. Ferrari e McLaren partono dietro: Norris 7°, Piastri 9°, Leclerc 10° e Hamilton 12°. Orario di partenza alle 13:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro in differita su TV8 alle 16:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara F1 di oggi a Baku
1ª fila: Verstappen (Red Bull), Sainz (Williams)
2ª fila: Lawson (Racing Bulls), Antonelli (Mercedes)
3ª fila: Russell (Mercedes), Tsunoda (Red Bull)
4ª fila: Norris (McLaren), Hadjar (Racing Bulls)
5ª fila: Piastri (McLaren), Leclerc (Ferrari)
6ª fila: Alonso (Aston Martin), Hamilton (Ferrari)
7ª fila: Bortoleto (Sauber), Stroll (Aston Martin)
8ª fila: Bearman (Haas), Colapinto (Alpine)
9ª fila: Hulkenberg (Sauber), Gasly (Alpine)
10ª fila: Albon (Williams), Ocon (Haas)*
*Squalificato dalle qualifiche per ala posteriore irregolare.
Le caratteristiche del circuito di Baku per il GP di F1
Oggi ad ospitare le prove libere del GP dell'Azerbaijan di Formula 1 sarà il circuito cittadino di Baku. Sul tracciato, lungo 6,003 km, i piloti dovranno fare attenzione a quella che è considerata la curva più temuta dell'intero Mondiale di Formula 1 2025. Si tratta della curva 8 del circuito di Baku che fa parte del tratto del percorso che attraversa la zona della città vecchia e la curva che costeggia il castello che è la più stretta di tutto il Circus.
Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, quello di Baku è un circuito altamente impegnativo per i freni con 12 frenate e quasi 20,5 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto in ognuno dei 51 giri di gara. Il punto più critico è in curva 1, dove le monoposto passano dai 329 km/h a 119 km/h in appena 108 metri percorsi in 2,12 secondi con i piloti che sono soggetti a 5 G di decelerazione (sforzo simile a quello a cui sono sottoposti anche in curva 3).
Dove vedere il GP Baku di Formula 1 in TV e streaming
La gara della Formula 1 di oggi a Baku è trasmessa in diretta TV da Sky e in differita su TV8. È possibile vedere il GP dell'Azerbaijan in diretta sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e con il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené.
La corsa F1 di oggi sul circuito cittadino della capitale azera inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma in differita a partire dalle ore 16:00 (pre-gara dalle 14:30), dallo stesso orario sarà possibile vedere la gara del GP dell'Azerbaijan anche in streaming gratis su tv8.it.
F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi in Baku
1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams)
2ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Kimi Antonelli (Mercedes)
3ª fila: George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull)
4ª fila: Lando Norris (McLaren), Isack Hadjar (Racing Bulls)
5ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)
6ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lewis Hamilton (Ferrari)
7ª fila: Gabriel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin)
8ª fila: Ollie Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine)
9ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Pierre Gasly (Alpine)
10ª fila: Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas)*
*Squalificato dalle qualifiche per ala posteriore irregolare
Formula 1, oggi il GP d'Azerbaijan: orari TV8 e Sky di diretta e differita
Oggi sul circuito di Baku è in programma la diciassettesima gara del Mondiale di Formula 1 2025. La partenza del GP dell'Azerbaijan è fissata alle ore 13:00 (ora italiana). Il diciassettesimo round della stagione F1 è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita su TV8.
La gara del GP di Baku 2025 di Formula 1 inizia alle ore 13:00 di oggi. Questo l'orario in cui i piloti scatteranno con le loro monoposto dalla griglia di partenza del tracciato azero per affrontare i 51 giri della diciassettesima corsa del Mondiale 2025. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 11:30 sarà possibile seguire il pre-gara mentre la differita in chiaro della gara su TV8 va in onda alle ore 16:00 (dalle 14:30 invece il collegamento pre-corsa).