Formula 1
video suggerito
Live

Formula 1 oggi, orari TV del GP Baku su TV8 e Sky e dove vederlo: Verstappen in pole, Ferrari a caccia di rimonta

La diretta della gara del GP d’Azerbaijan di F1 in calendario oggi a Baku: gli aggiornamenti live. Verstappen in pole, Antonelli per il podio, Ferrari e McLaren dietro in griglia di partenza vanno a caccia di rimonta.

Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
Immagine
Baku City - Baku
Azerbaijan GP
Immagine

Lunghezza circuito

6,003 KM

numero giri

51

Distanza totale

306,049 KM
21 Settembre 2025 7:00
Ultimo agg. 8:00
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Formula 1 torna in pista oggi per il Gran Premio d'Azerbaijan. Verstappen in pole nella griglia di partenza davanti a Sainz e Lawson dopo le qualifiche.Quarto Kimi Antonelli. Ferrari e McLaren partono dietro: Norris 7°, Piastri 9°, Leclerc 10° e Hamilton 12°. Orario di partenza alle 13:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro in differita su TV8 alle 16:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

La griglia di partenza della gara F1 di oggi a Baku

1ª fila: Verstappen (Red Bull), Sainz (Williams)
2ª fila: Lawson (Racing Bulls), Antonelli (Mercedes)
3ª fila: Russell (Mercedes), Tsunoda (Red Bull)
4ª fila: Norris (McLaren), Hadjar (Racing Bulls)
5ª fila: Piastri (McLaren), Leclerc (Ferrari)
6ª fila: Alonso (Aston Martin), Hamilton (Ferrari)
7ª fila: Bortoleto (Sauber), Stroll (Aston Martin)
8ª fila: Bearman (Haas), Colapinto (Alpine)
9ª fila: Hulkenberg (Sauber), Gasly (Alpine)
10ª fila: Albon (Williams), Ocon (Haas)*

*Squalificato dalle qualifiche per ala posteriore irregolare.

08:00

Le caratteristiche del circuito di Baku per il GP di F1

La mappa del circuito di Baku su cui oggi si corre la gara del GP dell’Azerbaijan della Formula 1 2025.
La mappa del circuito di Baku su cui oggi si corre la gara del GP dell’Azerbaijan della Formula 1 2025.

Oggi ad ospitare le prove libere del GP dell'Azerbaijan di Formula 1 sarà il circuito cittadino di Baku. Sul tracciato, lungo 6,003 km, i piloti dovranno fare attenzione a quella che è considerata la curva più temuta dell'intero Mondiale di Formula 1 2025. Si tratta della curva 8 del circuito di Baku che fa parte del tratto del percorso che attraversa la zona della città vecchia e la curva che costeggia il castello che è la più stretta di tutto il Circus.

Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, quello di Baku è un circuito altamente impegnativo per i freni con 12 frenate e quasi 20,5 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto in ognuno dei 51 giri di gara. Il punto più critico è in curva 1, dove le monoposto passano dai 329 km/h a 119 km/h in appena 108 metri percorsi in 2,12 secondi con i piloti che sono soggetti a 5  G di decelerazione (sforzo simile a quello a cui sono sottoposti anche in curva 3).

A cura di Michele Mazzeo
07:30

Dove vedere il GP Baku di Formula 1 in TV e streaming

La gara della Formula 1 di oggi a Baku è trasmessa in diretta TV da Sky e in differita su TV8. È possibile vedere il GP dell'Azerbaijan in diretta sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e con il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené.

La corsa F1 di oggi sul circuito cittadino della capitale azera inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma in differita a partire dalle ore 16:00 (pre-gara dalle 14:30), dallo stesso orario sarà possibile vedere la gara del GP dell'Azerbaijan anche in streaming gratis su tv8.it.

A cura di Michele Mazzeo
07:15

F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi in Baku

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams)
2ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Kimi Antonelli (Mercedes)
3ª fila: George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull)
4ª fila: Lando Norris (McLaren), Isack Hadjar (Racing Bulls)
5ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)
6ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lewis Hamilton (Ferrari)
7ª fila: Gabriel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin)
8ª fila: Ollie Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine)
9ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Pierre Gasly (Alpine)
10ª fila: Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas)*

*Squalificato dalle qualifiche per ala posteriore irregolare

A cura di Michele Mazzeo
07:00

Formula 1, oggi il GP d'Azerbaijan: orari TV8 e Sky di diretta e differita

Oggi sul circuito di Baku è in programma la diciassettesima gara del Mondiale di Formula 1 2025. La partenza del GP dell'Azerbaijan è fissata alle ore 13:00 (ora italiana). Il diciassettesimo round della stagione F1 è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita su TV8.

La gara del GP di Baku 2025 di Formula 1 inizia alle ore 13:00 di oggi. Questo l'orario in cui i piloti scatteranno con le loro monoposto dalla griglia di partenza del tracciato azero per affrontare i 51 giri della diciassettesima corsa del Mondiale 2025. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 11:30 sarà possibile seguire il pre-gara mentre la differita in chiaro della gara su TV8 va in onda alle ore 16:00 (dalle 14:30 invece il collegamento pre-corsa).

A cura di Michele Mazzeo
Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views