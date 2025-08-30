Formula 1, oggi le qualifiche del GP Olanda: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Norris e Alonso per la pole

Il Circuito di Zandvoort ospita il GP d'Olanda 2025 di domenica 31 agosto, su un tracciato lungo 4,259 km ricco di curve a media e bassa velocità e due curve sopraelevate, la Hugenholtzbocht (curva 3) e la Arie Luyendykbocht (curva 14). La pista è stretta ed è difficile superare, il che ha renderà le qualifiche odierne, ancor più determinanti per ottenere una buona posizione di partenza in vista del GP di domani. La pista è costruita tra le dune della costa, con una particolarità da non sottovalutare: la presenza di un costante vento e la sabbia, trasportata, che potrebbe creare più di qualche difficoltà ai piloti.