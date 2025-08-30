Formula 1, oggi le qualifiche del GP Olanda: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Norris e Alonso per la pole

Formula 1 oggi in pista per il Gran Premio d'Olanda di Formula 1 2025: alle 11.30 le prove libere 3, alle 15:00 le qualifiche per la pole della gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 dalle 18:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
Le caratteristiche del circuito di Zandvoort per il Gran Premio di domani
Il Circuito di Zandvoort ospita il GP d'Olanda 2025 di domenica 31 agosto, su un tracciato lungo 4,259 km ricco di curve a media e bassa velocità e due curve sopraelevate, la Hugenholtzbocht (curva 3) e la Arie Luyendykbocht (curva 14). La pista è stretta ed è difficile superare, il che ha renderà le qualifiche odierne, ancor più determinanti per ottenere una buona posizione di partenza in vista del GP di domani. La pista è costruita tra le dune della costa, con una particolarità da non sottovalutare: la presenza di un costante vento e la sabbia, trasportata, che potrebbe creare più di qualche difficoltà ai piloti.
I risultati e i tempi di FP1 e FP2: in Olanda, il dominio di Norris davanti a Piastri e Alonso
Lando Norris è stato il protagonista indiscusso delle prove che si sono svolte in OLanda venerdì 29 agosto. Il pilota britannico-belga della McLaren ha concluso entrambe le libere di Zandvoort con il miglior tempo. Nelle FP2, si è ripetuto con il crono di 1:09.890 confermando di essere l'unico reale antagonista in classifica per poter inseguire e impensierire il compagno di squadra e leader del campionato, Oscar Piastri. In FP2 Alonso si è piazzato al secondo posto, davanti al leader del mondiale. Hamilton sesto, ottavo Leclerc. Nelle FP1 ordine d'arrivo leggermente differente con Norris sempre in testa davanti però a Piastri e Stroll, con Alonso 4°.
F1, oggi le qualifiche del GP Olanda: orari TV8 e Sky di diretta e differita
Oggi è giornata di qualifiche per il GP d'Olanda di Formula 1. Sul circuito di Zandvoort un sabato all'insegna di capire chi sia nelle migliori condizioni in vista della gara di domenica. Ecco cosa aspettarci dalla programmazione odierna e dove poterla seguire per non perdere un solo secondo:
Sabato 30 agosto – GP Olanda, programma:
- 11:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1)
- 15:00 Qualifiche F1 (Sky Sport F1 e Sky Sport 1)
- 18:30 Qualifiche F1 (differita su TV8, canale Digitale Terrestre)