F1 diretta GP Turchia, la gara live: Bottas in testa, azzardo Ferrari con Leclerc 4° dietro a Verstappen e Perez. Hamilton 5°, rimonta per Sainz

La diretta del GP della Turchia a Istanbul di Formula 1 oggi: gara sul bagnato a causa della pioggia, partenza con il brivido per il testacoda di Alonso per il quale è stato penalizzato Gasly. Al via Bottas resta in testa davanti a Verstappen e alla Ferrari di Leclerc che si prende però il giro più veloce e decidendo di non fermarsi ai box si ritrova poi leader della gara a venti giri dal termine. L'azzardo però non paga e quando esce dai box è quarto con Hamilton terzo pur non essendosi fermato ai box. Grande rimonta di Sainz che entra in zona punti dopo esser partito dal fondo della griglia. Formula 1 oggi, la diretta della gara al GP Turchia in tempo reale su Fanpage.it e gli orari TV e streaming sul circuito di Istanbul

