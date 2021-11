Formula 1 GP Brasile in diretta: Bottas in pole, Verstappen 2°, Hamilton 10°. La partenza live alle 18, Ferrari per il podio con Sainz 3°

Mancano 90 minuti al via del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale di Formula 1 2021. Oggi a Interlagos gara decisiva per la lotta per il titolo iridato con Verstappen (2° in griglia) che si presenta alla partenza con 21 punti di vantaggio sul rivale Hamilton che, causa squalifica nelle qualifiche e ulteriore penalità per il nuovo motore parte 10°. Chance di podio per la Ferrari con Sainz che parte 3° mentre Leclerc scatta dalla sesta casella.

Il GP del Brasile a San Paolo, sul circuito di Interlagos, inizia alle ore 18 dopo il giro di formazione. L'orario risente della differenza di fuso tra il Brasile e l'Italia, così come accaduto anche negli ultimi due Gran Premi disputati nel continente americano. La gara è trasmessa in TV e streaming da Sky su Sky Sport F1 HD, Sky Sport Uno e Sky Go. Gli appassionati del Circus potranno seguire la gara di Formula 1 in programma per oggi anche su TV8, in chiaro e senza costi aggiuntivi; la gara sarà trasmessa in differita, a partire dalle ore 21.30.