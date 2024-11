Formula 1 2024, oggi qualifiche e gara sprint del GP Qatar: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Sabato pregno per la Formula 1. Perché si disputano oggi sia le Qualifiche del Gran Premio del Qatar che la Sprint Race, l'ultima della stagione che prenderà il via alle ore 15. Mentre la lotta per la pole position scatterà invece alle 19. Si prevede lotta tra Ferrari e McLaren, con Verstappen terzo incomodo. Diretta in esclusiva su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming live con Sky Go e NOW. In chiaro sarà possibile vedere su TV8 la Sprint che sarà in diretta dalle ore 15, mentre le Qualifiche in differita dalle 21:35, streaming con tv8.it.