Fiorentina-Olympiacos LIVE, la diretta della finale di Conference League

La finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Tv8, canale del digitale terrestre di Sky. La partita si potrà seguire su Sky, con canali di riferimento Sky Sport 1 (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Il match si potrà vedere anche su Dazn, scaricando la app su una smart tv compatibile, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o TIMVISION Box.

La gara si potrà vedere anche in streaming in chiaro sul sito di Tv8.it mentre gli abbonati a Sky potranno seguirla attraverso Sky Go. Stesso discorso anche per gli abbonati a Dazn. In alternativa c'è NOW, il servizio di streaming on-demand di Sky.