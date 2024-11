Coppa Davis finale Italia-Olanda LIVE, Berrettini-van de Zandschulp in diretta: poi tocca a Sinner

Jannik Sinner dà l'idea di essere imbattibile. Ha vinto 24 set consecutivi, non solo non perde partite, ma non perde nemmeno set. Facendo una battuta il capitano dell'Olanda Paul Haarhuis, ha fatto capire bene, qual è il valore di Jannik secondo lui e lo ha fatto in modo molto chiaro: "L'Italia è campione in carica con Sinner, penso che dovremo avvelenare un po' il loro cibo. Dobbiamo andare in campo con grandi attributi domenica".