F1, test in Bahrain in diretta: piloti in pista per il day-2, la Ferrari gira solo con Leclerc

Oggi la Formula 1 torna in pista per la seconda giornata dei test prestagionali del Mondiale 2026 di scena sul circuito di Sakhir in Bahrain. Dopo il day-1 di ieri che ha visto Leclerc chiudere con il terzo miglior tempo dopo Norris e Verstappen, la Ferrari manda in pista il monegasco per l'intera giornata mentre Lewis Hamilton tornerà in azione domani. La sessione di prove odierna inizia alle ore 8 e termina alle ore 17. La diretta TV e il live streaming dei test è su Sky e NOW ma soltanto per l'ultima ora di prove della giornata. Su Fanpage.it le ultimissime news con gli aggiornamenti in tempo reale.
Semaforo di nuovo verde sul circuito di Sakhir. Inizia il day-2 dei primi test prestagionali della Formula 1 2026 di scena in Bahrain. I piloti possono ora scendere in pista per avviare il programma di lavoro odierno.
I test F1 2026 di scena a Sakhir in Bahrain si possono vedere in diretta TV e streaming solo parzialmente: anche per la seconda giornata di questi test prestagionali della Formula 1 2026 infatti Sky trasmetterà solo l'ultima ora di azione in pista: dalle 16:00 alle 17:00 ciò che accade sul tracciato bahrenita si può vedere in diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare), con visione anche in streaming su SkyGo e, previo acquisto del "pass sport", anche su NOW.
Com'è andato il primo giorno di test F1 2026 in Bahrain: la classifica dei tempi e i giri percorsi
Questa la classifica dei migliori tempi messi a segno dai piloti scesi in pista ieri nel day-1 dei test F1 2026 di scena in Bahrain:
- Lando Norris (McLaren): 56 giri, miglior crono 1:34.669
- Max Verstappen (Red Bull): 136 giri, miglior crono 1:34.798
- Charles Leclerc (Ferrari): 80 giri, miglior crono 1:35.190
- Esteban Ocon (Haas): 115 giri, miglior crono 1:35.578
- Oscar Piastri (McLaren): 54 giri, miglior crono 1:35.602
- George Russell (Mercedes): 56 giri, miglior crono 1:36.108
- Lewis Hamilton (Ferrari): 52 giri, miglior crono 1:36.433
- Pierre Gasly (Alpine): 49 giri, miglior crono 1:36.765
- Nico Hulkenberg (Audi): 73 giri, miglior crono 1:36.861
- Alexander Albon (Williams): 68 giri, miglior crono 1:37.437
- Kimi Antonelli (Mercedes): 30 giri, miglior crono 1:37.629
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 75 giri, miglior crono 1:37.945
- Carlos Sainz (Williams): 77 giri, miglior crono 1:38.221
- Sergio Perez (Cadillac): 58 giri, miglior crono 1:38.828
- Gabriel Bortoleto (Audi): 49 giri, miglior crono 1:38.871
- Valtteri Bottas (Cadillac): 49 giri, miglior crono 1:39.150
- Lance Stroll (Aston Martin): 36 giri, miglior crono 1:39.883
- Franco Colapinto (Alpine): 28 giri, miglior crono 1:40.330
Quando inizia il Mondiale di Formula 1: la data del primo GP 2026
I test attualmente in corso a Sakhir in Bahrain sono il secondo step della fase di avvicinamento al Mondiale di Formula 1 2026 che inizierà nel weekend 6-8 marzo da Melbourne con il Gran Premio d'Australia.
Il calendario dei test prestagionali per il Mondiale F1 2026
Quest'anno, in virtù della enorme rivoluzione regolamentare, sono tre le sessioni di test prestagionali prima del Mondiale di Formula 1 2026.
Dopo i cinque giorni di scena sul circuito di Barcellona infatti oggi va in scena la seconda giornata della prima delle due sessioni di test da tre giorni ciascuna in programma in Bahrain sul circuito di Sakhir:
- Test 1 a Sakhir dall’11 al 13 febbraio
- Test 2 a Sakhir dal 18 al 20 febbraio
Com'è andata la Ferrari in Bahrain nel day-1 dei test di Formula 1 2026
Il day-1 dei primi test prestagionali della F1 2026 in Bahrain andato in scena ieri ha visto in azione tutti gli undici team della griglia. Per la Ferrari Lewis Hamilton in pista al mattino, mentre nella sessione pomeridiana al volante della SF-26 c'è stato Charles Leclerc: 132 giri complessivi completati dalla scuderia di Maranello nella prima giornata di prove sul tracciato bahrenita. Il monegasco ha chiuso con la terza miglior prestrazione cronometrica nella classifica finale dei tempi dietro a Lando Norris con la McLaren e Max Verstappen con la Red Bull.
A che punto è la discussione sul trucco del motore Mercedes nel paddock della Formula 1 in Bahrain
Nel paddock del Bahrain la questione non è più "se" esista una zona grigia, ma come chiuderla prima dell'omologazione delle nuove power unit 2026, fissata al 1° marzo. Al centro c'è il "trucco" del motore Mercedes inerente il rapporto di compressione: il regolamento impone il tetto di 16:1, ma la verifica oggi è prevista a temperatura ambiente con una procedura proposta dai costruttori e approvata dalla FIA.
È qui che, secondo i rivali, si sarebbe aperto lo spiraglio: rispettare il 16:1 "a freddo" e poi, a motore caldo, lavorare con un valore più alto in condizioni reali di pista. Il presunto vantaggio? Nel paddock se ne parla in modo divergente: da marginale fino a decimi al giro, abbastanza per trasformare il 2026 in un campionato sbilanciato già alla partenza.
In Bahrain la partita è diventata politica. Dopo Barcellona, infatti, Red Bull Powertrains ha cambiato linea, allineandosi con Audi, Ferrari e Honda sulla soluzione più drastica: introdurre un test del rapporto di compressione ad alta temperatura. Quattro costruttori su cinque lavorerebbero a una proposta "chiavi in mano" da portare in F1 Commission, il comitato che decide su questi dossier insieme a FIA e FOM. Con una maggioranza qualificata (quattro costruttori su cinque, più FIA e F1) si potrebbe imporre una modifica immediata ai controlli, isolando Mercedes.
Mercedes si difende su un punto: ha progettato tenendo la FIA “dentro” il processo. Toto Wolff, intervenuto sulla questione ieri a margine del day-1 dei test in Bahrain, lo ha detto così: "Ovviamente, quando si progetta un motore, si tiene la FIA molto vicina alle decisioni che si prendono ed è quello che abbiamo fatto, e abbiamo avuto tutte le garanzie che ciò che abbiamo fatto era conforme alle regole". E, sul rischio battaglia legale, ha chiuso la porta: "Non esiste uno scenario in cui faremmo causa a qualcuno".
Lo scenario che spaventa tutti è doppio: senza accordo, proteste a raffica già dalle prime gare; con un cambio tardivo, l'accusa opposta di spostare i paletti quando ormai i motori sono pronti. In Bahrain, però, la sensazione è chiara: la F1 vuole evitare settimane di ricorsi e incertezza. E per farlo sta spingendo verso un'unica parola d'ordine: controlli "a caldo".
Il meteo di oggi a Sakhir per il day-2 dei test F1 2026 in Bahrain
Le condizioni metereologiche previste per oggi a Sakhir non dovrebbero interferire con il lavoro in pista dei team: attesa una giornata soleggiata con una temperatura dell'aria intorno ai 23° C e una brezza con folate di vento che non dovrebbero superare i 20 km/h.
Il programma di oggi dei team: quando scende in pista la Ferrari
Oggi la Ferrari scenderà in pista con un solo pilota. Dopo l'alternanza al volante della SF-26 tra Hamilton e Leclerc della prima giornata di test, per il day-2 la scuderia di Maranello ha deciso di far disputare sia la sessione mattutina che quella pomeridiana al driver monegasco. Stessa cosa che poi farà domani il sette volte campione del mondo.
Queste le scelte degli altri team riguardo ai piloti da mandare in pista in questo day-2 dei primi test F1 2026 in Bahrain:
- McLaren: Oscar Piastri
- Mercedes: Kimi Antonelli (mattina), George Russell (pomeriggio)
- Red Bull: Isack Hadjar
- Williams: Alex Albon (mattina), Carlos Sainz (pomeriggio)
- Racing Bulls: Liam Lawson (mattina), Arvid Lindblad (pomeriggio)
- Aston Martin: Fernando Alonso
- Haas: Oliver Bearman
- Audi: Nico Hulkenberg (mattina), Gabriel Bortoleto (pomeriggio)
- Alpine: Pierre Gasly
- Cadillac: Valtteri Bottas
Formula 1, a che ora iniziano i test oggi in Bahrain: l'orario
La seconda giornata dei test F1 2026 sul circuito di Sakhir in Bahrain in programma oggi inizia alle ore 8. Questo dunque l'orario italiano in cui la pista sarà aperta per le quattro ore della sessione mattutina. Dopo la pausa pranzo (dalle ore 12 alle 13) i piloti torneranno quindi sul tracciato bahrenita per le altre quattro ore della sessione pomeridiana che si chiuderà alle 17.
Il day-2 di questi test della F1 2026 sarà trasmesso in diretta TV e live streaming da Sky ma solo parzialmente. L'emittente trasmetterà infatti solo l'ultima ora d'azione della giornata: dalle 16:00 alle 17:00 si può vedere in diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare), in streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW.