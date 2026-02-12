F1, test in Bahrain in diretta: piloti in pista per il day-2, la Ferrari gira solo con Leclerc

Nel paddock del Bahrain la questione non è più "se" esista una zona grigia, ma come chiuderla prima dell'omologazione delle nuove power unit 2026, fissata al 1° marzo. Al centro c'è il "trucco" del motore Mercedes inerente il rapporto di compressione: il regolamento impone il tetto di 16:1, ma la verifica oggi è prevista a temperatura ambiente con una procedura proposta dai costruttori e approvata dalla FIA.

È qui che, secondo i rivali, si sarebbe aperto lo spiraglio: rispettare il 16:1 "a freddo" e poi, a motore caldo, lavorare con un valore più alto in condizioni reali di pista. Il presunto vantaggio? Nel paddock se ne parla in modo divergente: da marginale fino a decimi al giro, abbastanza per trasformare il 2026 in un campionato sbilanciato già alla partenza.

In Bahrain la partita è diventata politica. Dopo Barcellona, infatti, Red Bull Powertrains ha cambiato linea, allineandosi con Audi, Ferrari e Honda sulla soluzione più drastica: introdurre un test del rapporto di compressione ad alta temperatura. Quattro costruttori su cinque lavorerebbero a una proposta "chiavi in mano" da portare in F1 Commission, il comitato che decide su questi dossier insieme a FIA e FOM. Con una maggioranza qualificata (quattro costruttori su cinque, più FIA e F1) si potrebbe imporre una modifica immediata ai controlli, isolando Mercedes.

Mercedes si difende su un punto: ha progettato tenendo la FIA “dentro” il processo. Toto Wolff, intervenuto sulla questione ieri a margine del day-1 dei test in Bahrain, lo ha detto così: "Ovviamente, quando si progetta un motore, si tiene la FIA molto vicina alle decisioni che si prendono ed è quello che abbiamo fatto, e abbiamo avuto tutte le garanzie che ciò che abbiamo fatto era conforme alle regole". E, sul rischio battaglia legale, ha chiuso la porta: "Non esiste uno scenario in cui faremmo causa a qualcuno".

Lo scenario che spaventa tutti è doppio: senza accordo, proteste a raffica già dalle prime gare; con un cambio tardivo, l'accusa opposta di spostare i paletti quando ormai i motori sono pronti. In Bahrain, però, la sensazione è chiara: la F1 vuole evitare settimane di ricorsi e incertezza. E per farlo sta spingendo verso un'unica parola d'ordine: controlli "a caldo".