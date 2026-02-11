F1, test in Bahrain in diretta: alle 8 piloti in pista, Ferrari con Leclerc e Hamilton

Oggi la Formula 1 torna in pista per il primo giorno dei test prestagionali del Mondiale 2026 di scena sul circuito di Sakhir in Bahrain. Oggi debutta la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che si alterneranno al volante della nuova SF-26. La sessione odierna inizia alle ore 8 e termina alle ore 17. La diretta TV e il live streaming dei test che si disputano in Bahrain è su Sky e NOW ma soltanto per l'ultima ora di prove della giornata. Su Fanpage.it le ultimissime news con gli aggiornamenti in tempo reale.
Test F1 al via, le prove in diretta
Semaforo verde sul circuito di Sakhir. Cominciato il day-1 dei primi test prestagionali della Formula 1 2026 di scena in Bahrain. I piloti possono ora scendere in pista per cominciare il programma di lavoro odierno.
La diretta streaming dei test di Formula 1: dove vederli
I test F1 2026 di scena a Sakhir in Bahrain si possono vedere in diretta TV e streaming solo parzialmente: per le prime tre giornate di questi test prestagionali della Formula 1 2026 infatti Sky trasmetterà solo l'ultima ora di ogni giornata: dalle 16:00 alle 17:00 l'azione in pista si può vedere in diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare), con visione anche in streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW.
Com'è andato il Test F1 2026 a Barcellona: la classifica
Questa la top 10 della classifica dei tempi messi a referto dai piloti nello shakedown di Barcellona:
- Lewis Hamilton (Ferrari): 1:16.348
- George Russell (Mercedes): 1:16.445
- Lando Norris (McLaren): 1:16.594
- Charles Leclerc (Ferrari): 1:16.653
- Kimi Antonelli (Mercedes): 1:17.081
- Oscar Piastri (McLaren): 1:17.446
- Max Verstappen (Red Bull): 1:17.586
- Pierre Gasly (Alpine): 1:17.707
- Isack Hadjar (Red Bull): 1:18.159
- Esteban Ocon (Haas): 1:18.393
Quando inizia il Mondiale di Formula 1: la data del primo GP 2026
I test di scena da oggi a venerdì sul circuito di Sakhir in Bahrain sono il secondo step della fase di avvicinamento al Mondiale di Formula 1 2026 che inizierà nel weekend dell'8 marzo con il GP d'Australia a Melbourne.
Il calendario dei test prestagionali per il Mondiale F1 2026
Quest'anno, in virtù della enorme rivoluzione regolamentare, sono tre le sessioni di test prestagionali prima del Mondiale di Formula 1 2026.
Dopo i cinque giorni di scena sul circuito di Barcellona infatti oggi inizia la prima delle due sessioni di test da tre giorni ciascuna in programma in Bahrain sul circuito di Sakhir:
- Test 1 a Sakhir dall’11 al 13 febbraio
- Test 2 a Sakhir dal 18 al 20 febbraio
Com'è andata la Ferrari a Barcellona nei test di Formula 1 2026
I test F1 2026 di Barcellona (cinque giorni a porte chiuse, tre giornate a scelta per team, senza copertura TV né dati FIA su gomme e carichi) hanno dato alla Ferrari un primo responso soprattutto su affidabilità e metodo. La SF-26 ha chiuso il programma senza intoppi veri: 120 giri nel primo giorno Ferrari (day-2 assoluto, condizionato dalla pioggia), poi 170 e 141, con crescita costante dei crono fino al riferimento finale di Lewis Hamilton in 1:16.348 (miglior tempo dell'intero shakedown) e Charles Leclerc in 1:16.653.
Leclerc aveva spiegato dopo il debutto: "Tutto funziona correttamente", sottolineando l'obiettivo di "controllare i sistemi" più che la prestazione. A fine test ha ribadito: "Abbiamo fatto tutto ciò che volevamo fare", raccontando anche qualche giro più spinto per capire il limite. Impressione generale: base solida e SF-26 aerodinamicamente "più basica" rispetto ad altre, con aggiornamenti già attesi da oggi in Bahrain.
In Bahrain attesa la riunione decisiva della F1 Commission sul trucco del motore Mercedes
Nel giorno 1 dei test F1 2026 in Bahrain, l'attenzione del paddock non è solo in pista: è attesa la riunione decisiva della F1 Commission sul caso del presunto trucco del motore Mercedes legato al rapporto di compressione.
La FIA, con Nikolas Tombazis, ha ammesso l'esistenza della zona grigia: "alcuni hanno trovato modi per aumentare il rapporto di compressione potenzialmente quando il motore è caldo", nonostante il limite regolamentare fissato a 16:1. Dopo l'ultima riunione del PUAC, si è consumata la svolta politica: il voltafaccia Red Bull, che si è allineata con Audi, Ferrari e Honda, permettendo di raggiungere il quorum e procedere con una richiesta formale per introdurre controlli più stringenti, in particolare una misurazione "a caldo" (o comunque in condizioni più vicine all'uso reale) per evitare scappatoie.
Ora si passa dal confronto tecnico a quello istituzionale: se la Commission confermerà gli equilibri, l'approvazione potrebbe arrivare rapidamente. La FIA vuole chiudere prima dell'avvio del Mondiale: "Vogliamo che le persone gareggino in pista e non in tribunale".
Le gomme scelte da Pirelli per i test F1 2026 in Bahrain
Dopo la shakedown week di Barcellona, oggi la Formula 1 entra nella fase in cui contano i numeri: i test ufficiali in Bahrain (da oggi al 13 febbraio) sono il primo vero banco per capire le nuove vetture nate dal cambio regolamentare. E come sempre, la bussola iniziale è una: le gomme Pirelli.
Nei primi tre giorni le squadre potranno usare solo le slick dalla C1 alla C3. La dotazione è uguale per tutti: 28 set da asciutto più un set di Intermedie obbligatorio.
Per evitare confusione tra gomme simili, Pirelli adotta una marcatura "da test": C1 e C2 hanno loghi bianchi, C3 loghi gialli. In più, C1 e C3 hanno le parentesi con la bandiera a scacchi sulla spalla: nei primi tre giorni significa due bianche distinguibili (C1 con parentesi, C2 senza) e una gialla (C3 con parentesi). Sistema valido solo nei test, non nei GP.
Ogni squadra ha potuto costruire liberamente la propria "scorta" entro i limiti previsti. Ecco la ripartizione C1/C2/C3 (più 1 Intermedia per tutti):
McLaren 6/14/8
Mercedes 6/2/20
Red Bull 2/8/18
Ferrari 2/6/20
Williams 4/6/18
Racing Bulls 2/9/17
Aston Martin 4/16/8
Haas 4/4/20
Audi 4/8/16
Alpine 4/6/18
Cadillac 10/10/8
Il segnale è chiaro: tanti team spingono forte sulla C3 per simulazioni più "vicine" al giro secco e al passo, mentre altri (Aston Martin su tutti) caricano la C2 per allargare la raccolta dati e lavorare sulla gestione.
Il programma di oggi dei team: quando scende in pista la Ferrari con Hamilton e Leclerc
Oggi la Ferrari comincerà il suo test prestagionale. A far debuttare la SF-26 sul tracciato di Sakhir sarà Lewis Hamilton designato per scendere in pista al mattino. Nel pomeriggio invece al volante della nuova monoposto del Cavallino Rampante ci sarà Charles Leclerc.
Queste le scelte degli altri team riguardo ai piloti da mandare in pista in questo day-1 dei primi test F1 2026 in Bahrain:
- McLaren: Oscar Piastri
- Mercedes: George Russell (mattina), Kimi Antonelli (pomeriggio)
- Red Bull: Max Verstappen
- Williams: Carlos Sainz (mattina), Alex Albon (pomeriggio)
- Racing Bulls: Arvid Lindblad
- Aston Martin: Lance Stroll
- Haas: Esteban Ocon
- Audi: Gabriel Bortoleto (mattina), Nico Hulkenberg (pomeriggio)
- Alpine: Franco Colapinto (mattina), Pierre Gasly (pomeriggio)
- Cadillac: Valtteri Bottas (mattina), Sergio Perez (pomeriggio)
Formula 1, a che ora iniziano i test oggi in Bahrain: l'orario
La sessione di oggi dei test F1 2026 sul circuito di Sakhir in Bahrain inizia alle ore 8. Questo dunque l'orario italiano in cui la pista sarà aperta e i piloti potranno cominciare a girarvi liberamente fino alle ore 17 (con pausa dalle 12 alle 13), orario di chiusura del day-1.
Oggi sul circuito di Sakhir in Bahrain va in scena la prima giornata dei primi test prestagionali del Mondiale di Formula 1 2026. Pista aperta dalle ore 8 alle ore 17 per i team. Giornata di debutto per la Ferrari e gli altri 10 team.
Per le prime tre giornate di questi test prestagionali della Formula 1 2026 di scena sul circuito di Sakhir in Bahrain Sky trasmetterà solo l'ultima ora di ogni giornata: dalle 16:00 alle 17:00 l'azione in pista si può vedere in diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare), con visione anche in streaming su SkyGo e, previo acquisto del "pass sport", anche su NOW.