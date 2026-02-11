F1, test in Bahrain in diretta: alle 8 piloti in pista, Ferrari con Leclerc e Hamilton

I test F1 2026 di Barcellona (cinque giorni a porte chiuse, tre giornate a scelta per team, senza copertura TV né dati FIA su gomme e carichi) hanno dato alla Ferrari un primo responso soprattutto su affidabilità e metodo. La SF-26 ha chiuso il programma senza intoppi veri: 120 giri nel primo giorno Ferrari (day-2 assoluto, condizionato dalla pioggia), poi 170 e 141, con crescita costante dei crono fino al riferimento finale di Lewis Hamilton in 1:16.348 (miglior tempo dell'intero shakedown) e Charles Leclerc in 1:16.653.

Leclerc aveva spiegato dopo il debutto: "Tutto funziona correttamente", sottolineando l'obiettivo di "controllare i sistemi" più che la prestazione. A fine test ha ribadito: "Abbiamo fatto tutto ciò che volevamo fare", raccontando anche qualche giro più spinto per capire il limite. Impressione generale: base solida e SF-26 aerodinamicamente "più basica" rispetto ad altre, con aggiornamenti già attesi da oggi in Bahrain.