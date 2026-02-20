F1 LIVE, test in Bahrain in diretta: piloti in pista alle 8 per il day-3, classifica e risultati

Oggi la Formula 1 torna in pista per l'ultimo giorno dei test prestagionali di scena sul circuito di Sakhir in Bahrain in vista del Mondiale 2026 che comincia l'8 marzo da Melbourne. Dopo aver schierato Hamilton in entrambe le sessioni di ieri, oggi la Ferrari affiderà la SF-26 a Charles Leclerc per l'intera giornata. La sessione odierna inizia alle ore 8 e termina alle ore 17. La diretta TV e il live streaming dei test che si disputano in Bahrain è su Sky e NOW. Su Fanpage.it le ultimissime news con gli aggiornamenti in tempo reale.
Il calendario dei test prestagionali per il Mondiale F1 2026
Con oggi si chiudono definitivamente i test prestagionali del Mondiale di Formula 1 2026. Dopo i cinque giorni di shakedown a Barcellona, e le due "tre-giorni" di prove di scena in Bahrain infatti sono terminate le giornate messe a disposizione da FIA e Formula 1 per testare le nuove monoposto prima dell'inizio del campionato.
Com'è andata la Ferrari ieri in Bahrain nei test di Formula 1 2026
La seconda giornata dei test ha visto Lewis Hamilton chiudere al quarto posto. Un buon risultato, ma la Ferrari non cercava il tempo record, piuttosto ha provato l'assetto in mattinata con un alettone posteriore differente, nuovissimo, e nella seconda parte ha cercato soprattutto il passo gara prima di piazzare la zampata.
Nei test F1 2026 in Bahrain la FIA sta provando una nuova procedura di partenza. E sui social esplode la polemica
C'è un momento, nei video rubati dal bordo pista di Sakhir durante gli ultimi test della Formula 1 2026 di scena in Bahrain, che sembra la parodia di una partenza: le macchine si fermano in griglia, inseriscono la prima e restano lì a sgasare per 10-15 secondi. È l'immagine che ha fatto scattare l'etichetta più brutale sui social: "la Formula 1 è morta". In realtà non c'è nessun pilota impazzito e nessun guasto: è uno degli effetti collaterali più strani delle F1 2026 e dei nuovi regolamenti sulle power unit.
Il punto tecnico, tradotto per chi non vive di telemetria, è semplice: dal 2026 è sparita l'MGU-H, il componente che prima aiutava a tenere "pronto" il turbocompressore. Senza quel supporto, per avere spinta immediata allo spegnimento dei semafori serve portare il turbo nella finestra giusta prima di accelerare davvero. E questo allunga e complica la procedura.
Il paradosso è tutto qui: la sequenza classica delle cinque luci rosse spesso lascia meno di dieci secondi tra l'ultima auto che si sistema e il via. Chi è nelle retrovie può non avere tempo sufficiente per completare la"carica” del sistema: alcune vetture scattano pulite, altre possono partire più lente o finire in anti-stall (la protezione che evita lo spegnimento).
Oscar Piastri ha fotografato il rischio con una frase che spiega anche l'ansia dei team: "La differenza tra una buona e una cattiva partenza l'anno scorso era il pattinamento o un tempo di reazione sbagliato, mentre quest'anno potrebbe essere come in una gara di F2, dove quasi vai in anti-stallo o qualcosa del genere. Potresti perdere sei o sette posizioni se va male".
Da qui l'urgenza: più che un tema di vantaggio competitivo, è una questione di sicurezza in uno dei punti più affollati della gara. Andrea Stella lo ha detto senza giri di parole: "Dobbiamo assicurarci che la procedura di partenza consenta a tutte le vetture di avere la power unit pronta a partire, perché la griglia non è il posto in cui vuoi avere auto lente a scattare".
Nei test attualmente in corso in Bahrain la FIA ha quindi provato una modifica "visibile" anche da casa: un pre-start warning con i pannelli in pista che lampeggiano in blu per 5 secondi, prima di far partire la normale sequenza delle luci rosse. Un segnale semplice: "ora inizia davvero la procedura", così i piloti possono sincronizzare la preparazione del turbo.
E, tra chi sostiene che sia tutto pericoloso, c'è anche chi prova a sgonfiare l'allarme. Lewis Hamilton, per esempio, ha tagliato corto così: "Non è sicuramente pericoloso perché è solo una procedura diversa, solo più lunga rispetto al passato".
La verità, a oggi, è che la nuova partenza è diventata un simbolo: non solo di una F1 più "ibrida" e più tecnica, ma anche di un cambiamento che, visto in video senza contesto, sembra quasi innaturale. E in rete basta quello per decretare, con due clip e tre commenti, la sentenza più facile: "la Formula 1 è morta".
Il meteo di oggi a Sakhir per il day-3 degli ultimi test F1 2026
Secondo le previsioni oggi sul circuito di Sakhir per l'ultimissimo giorno dei test F1 2026 ci saranno condizioni metereologiche ideali per il lavoro dei team. Cielo soleggiato con temperature che oscillano dai 21°C ai 24°C e con vento molto moderato.
Quali piloti sono in pista oggi in Bahrain: solo un pilota per la Ferrari
McLaren: Piastri (mattina), Norris (pomeriggio)
Red Bull: Hadjar (mattina), Verstappen (pomeriggio)
Mercedes: Antonelli (mattina), Russell (pomeriggio)
Ferrari: Leclerc
Williams: Sainz
Racing Bulls: Lindblad
Aston Martin: Stroll
Haas: Bearman (mattina), Ocon (pomeriggio)
Audi: Hulkenberg (mattina), Bortoleto (pomeriggio)
Alpine: Gasly
Cadillac: Perez (mattina), Bottas (pomeriggio)
Formula 1, a che ora iniziano i test oggi in Bahrain: l'orario del day-3
La sessione di oggi dei test F1 2026 sul circuito di Sakhir in Bahrain inizia alle ore 8. Questo dunque l'orario italiano in cui la pista sarà aperta e i piloti potranno cominciare a girarvi liberamente fino alle ore 17 (con pausa dalle 12 alle 13), orario di chiusura del day-3 e dunque di tutti i test prestagionali.
Dove vedere i test della F1 2026 oggi in diretta TV e streaming: in pista la Ferrari di Leclerc
Oggi sul circuito di Sakhir in Bahrain va in scena la terza e ultima giornata degli ultimi test prestagionali del Mondiale di Formula 1 2026. Pista aperta dalle ore 8 alle ore 17 (con pausa pranzo dalle 12 alle 13).
Per l'ultima delle tre giornate di questi test prestagionali della Formula 1 2026 di scena sul circuito di Sakhir in Bahrain Sky trasmetterà tutto in diretta TV e streaming: oggi dalle 08:00 alle 17:00 l'azione in pista del day-3 si può vedere in diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare), con visione anche in streaming su SkyGo, previo acquisto del "pass sport", su NOW, e anche gratis sul canale YouTube di Sky Sport F1.