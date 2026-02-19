F1 LIVE, test in Bahrain in diretta: Ferrari con Hamilton, debutta Verstappen

Ieri la F1 Commission si è riunita a Sakhir, in Bahrain, mentre sono in corso i test pre-stagionali 2026, per fare un primo punto sul nuovo regolamento e capire se ci fossero già correttivi da introdurre dopo i feedback iniziali dei piloti. La risposta, almeno per ora, è netta: nessuna modifica sostanziale immediata al regolamento, dunque nessun intervento “urgente” anche sul tema che nelle ultime settimane ha alimentato discussioni e sospetti, compreso il presunto trucco del motore Mercedes.

Nel comunicato diffuso dalla FIA si spiega che, con un cambiamento tecnico così profondo, “ci sono ancora valutazioni da trarre collettivamente dai test prestagionali” e che team, motoristi, Federazione e FOM si sono impegnati a lavorare su “tutti gli aspetti tecnici” in vista della prima gara del 2026 a Melbourne. La Commissione ha discusso le indicazioni arrivate da un sondaggio FIA tra i piloti: caratteristiche generali della vettura, energia e power unit, aerodinamica, sorpassi e qualità delle gare, pneumatici e grip meccanico.

Dal primo bilancio emergono segnali incoraggianti: feedback positivi su peso ridotto e dimensioni più contenute delle nuove monoposto. In generale, viene riconosciuto che la vettura 2026 ha mostrato una migliore qualità di guida e una maggiore accelerazione iniziale. Sul fronte più delicato, quello della gestione dell’energia, la FIA annuncia che sono previste ulteriori verifiche tecniche “nei prossimi tre giorni”, durante il secondo test in Bahrain.

È proprio su questo punto che arriva la decisione più rilevante: “È stato concordato che, al momento, non sono necessarie modifiche immediate di grande entità”, perché i feedback sono ancora limitati e cambiare adesso comporterebbe “il rischio di maggiore instabilità prima della prima gara”. Le revisioni, se necessarie, verranno valutate solo quando ci saranno più dati.

Riguardo al presunto trucco del motore Mercedes, si è anche deciso che nei prossimi dieci giorni il PUAC (il comitato dei costruttori, più FIA e FOM) dovrà votare per un'eventuale introduzione di un nuovo sistema di misurazione "a caldo" (130° C) che, in caso di approvazione, entrerà in vigore dal 1° agosto.

Nel pacchetto di temi affrontati ieri c’è anche la procedura di partenza, su cui sono state presentate proposte e verranno svolte ulteriori valutazioni durante il test. Infine, sul piano commerciale, si è discusso la possibilità di aumentare gli eventi Sprint fino a 12, in risposta alle richieste di tifosi e promotori. La FIA ricorda che “tutte le modifiche regolamentari sono soggette all'approvazione” del Consiglio Mondiale (WMSC).