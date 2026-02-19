F1 LIVE, test in Bahrain in diretta: Ferrari con Hamilton, debutta Verstappen

Oggi la Formula 1 torna in pista per il secondo giorno degli ultimi test prestagionali di scena sul circuito di Sakhir in Bahrain in vista del Mondiale 2026 che comincia l'8 marzo da Melbourne. In corso la sessione mattutina: per la Ferrari gira Lewis Hamilton, debutto per Verstappen. Dopo l'alternanza nelle sessioni del day-1 di ieri tra Leclerc e Hamilton al volante della nuova SF-26, oggi la scuderia di Maranello manda sul tracciato bahrenita soltanto il britannico (non è però da escludere un cambio di programma in corsa). La sessione odierna è iniziata alle ore 8 e termina alle ore 17. La diretta TV e il live streaming dei test che si disputano in Bahrain è su Sky e NOW. Su Fanpage.it le ultimissime news con gli aggiornamenti in tempo reale.
Test F1 al via, le prove in diretta
Semaforo verde sul circuito di Sakhir. Cominciata la sessione mattutina del day-2 degli ultimi test prestagionali della Formula 1 2026 di scena in Bahrain. I piloti possono ora scendere in pista per cominciare il programma di lavoro odierno.
La diretta streaming dei test di Formula 1: dove vederli
I test F1 2026 di scena oggi a Sakhir in Bahrain si possono vedere in diretta TV e streaming: per le ultime tre giornate di questi test prestagionali della Formula 1 2026 infatti l'azione in pista si può vedere in diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare), con visione anche in streaming su SkyGo, previa sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW, e sul canale YouTube di Sky Sport F1.
Com'è andato il primo giorno di test F1 2026 in Bahrain: la classifica del day-1 di ieri
Così la prima giornata degli ultimi test F1 2026 in Bahrain andata in scena ieri:
- George Russell (Mercedes): 76 giri percorsi, miglior crono 1:33.459
- Oscar Piastri (McLaren): 70 giri percorsi, miglior crono 1:33.469
- Charles Leclerc (Ferrari): 70 giri percorsi, miglior crono 1:33.739
- Lando Norris (McLaren): 54 giri percorsi, miglior crono 1:34.052
- Kimi Antonelli (Mercedes): 69 giri percorsi, miglior crono 1:34.158
- Isack Hadjar (Red Bull): 66 giri percorsi, miglior crono 1:34.260
- Lewis Hamilton (Ferrari): 44 giri percorsi, miglior crono 1:34.299
- Carlos Sainz (Williams): 55 giri percorsi, miglior crono 1:35.113
- Franco Colapinto (Alpine): 60 giri percorsi, miglior crono 1:35.254
- Gabriel Bortoleto (Audi): 71 giri percorsi, miglior crono 1:35.263
- Alexander Albon (Williams): 55 giri percorsi, miglior crono 1:35.690
- Liam Lawson (Racing Bulls): 61 giri percorsi, miglior crono 1:35.753
- Oliver Bearman (Haas): 42 giri percorsi, miglior crono 1:35.778
- Pierre Gasly (Alpine): 61 giri percorsi, miglior crono 1:35.898
- Lance Stroll (Aston Martin): 26 giri percorsi, miglior crono 1:35.974
- Esteban Ocon (Haas): 65 giri percorsi, miglior crono 1:36.418
- Fernando Alonso (Aston Martin): 28 giri percorsi, miglior crono 1:36.536
- Nico Hulkenberg (Audi): 49 giri percorsi, miglior crono 1:36.741
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 75 giri percorsi, miglior crono 1:36.769
- Valtteri Bottas (Cadillac): 35 giri percorsi, miglior crono 1:36.798
- Sergio Perez (Cadillac): 24 giri percorsi, miglior crono 1:38.191
Quando inizia il Mondiale di Formula 1 2026: la data del primo GP
I test di scena fino a domani sul circuito di Sakhir in Bahrain sono l'ultimo step della fase di avvicinamento al Mondiale di Formula 1 2026 che comincia nel weekend 6-8 marzo con il Gran Premio d'Australia all'Albert Park di Melbourne.
Il calendario dei test prestagionali per il Mondiale F1 2026
Quest'anno, in virtù della enorme rivoluzione regolamentare, sono state tre le sessioni di test prestagionali prima del Mondiale di Formula 1 2026.
Dopo i cinque giorni di scena sul circuito di Barcellona e la prima delle due sessioni di test da tre giorni ciascuna in programma in Bahrain sul circuito di Sakhir, oggi sul tracciato bahrenita va in scena il secondo degli ultimi tre giorni di prove prima dell'inizio del campionato F1:
- Test 2 a Sakhir dal 18 al 20 febbraio
Il meteo di oggi a Sakhir per il day-2 degli ultimi test F1 2026
Secondo le previsioni oggi sul circuito di Sakhir ci saranno condizioni metereologiche ideali per il lavoro dei team. Cielo soleggiato con temperature che oscillano dai 20°C ai 23°C e con vento molto moderato.
La F1 Commission si è pronunciata sul presunto trucco del motore Mercedes: per adesso nessun cambio regolamentare
Ieri la F1 Commission si è riunita a Sakhir, in Bahrain, mentre sono in corso i test pre-stagionali 2026, per fare un primo punto sul nuovo regolamento e capire se ci fossero già correttivi da introdurre dopo i feedback iniziali dei piloti. La risposta, almeno per ora, è netta: nessuna modifica sostanziale immediata al regolamento, dunque nessun intervento “urgente” anche sul tema che nelle ultime settimane ha alimentato discussioni e sospetti, compreso il presunto trucco del motore Mercedes.
Nel comunicato diffuso dalla FIA si spiega che, con un cambiamento tecnico così profondo, “ci sono ancora valutazioni da trarre collettivamente dai test prestagionali” e che team, motoristi, Federazione e FOM si sono impegnati a lavorare su “tutti gli aspetti tecnici” in vista della prima gara del 2026 a Melbourne. La Commissione ha discusso le indicazioni arrivate da un sondaggio FIA tra i piloti: caratteristiche generali della vettura, energia e power unit, aerodinamica, sorpassi e qualità delle gare, pneumatici e grip meccanico.
Dal primo bilancio emergono segnali incoraggianti: feedback positivi su peso ridotto e dimensioni più contenute delle nuove monoposto. In generale, viene riconosciuto che la vettura 2026 ha mostrato una migliore qualità di guida e una maggiore accelerazione iniziale. Sul fronte più delicato, quello della gestione dell’energia, la FIA annuncia che sono previste ulteriori verifiche tecniche “nei prossimi tre giorni”, durante il secondo test in Bahrain.
È proprio su questo punto che arriva la decisione più rilevante: “È stato concordato che, al momento, non sono necessarie modifiche immediate di grande entità”, perché i feedback sono ancora limitati e cambiare adesso comporterebbe “il rischio di maggiore instabilità prima della prima gara”. Le revisioni, se necessarie, verranno valutate solo quando ci saranno più dati.
Riguardo al presunto trucco del motore Mercedes, si è anche deciso che nei prossimi dieci giorni il PUAC (il comitato dei costruttori, più FIA e FOM) dovrà votare per un'eventuale introduzione di un nuovo sistema di misurazione "a caldo" (130° C) che, in caso di approvazione, entrerà in vigore dal 1° agosto.
Nel pacchetto di temi affrontati ieri c’è anche la procedura di partenza, su cui sono state presentate proposte e verranno svolte ulteriori valutazioni durante il test. Infine, sul piano commerciale, si è discusso la possibilità di aumentare gli eventi Sprint fino a 12, in risposta alle richieste di tifosi e promotori. La FIA ricorda che “tutte le modifiche regolamentari sono soggette all'approvazione” del Consiglio Mondiale (WMSC).
Le novità portate ieri in pista dalla Ferrari sulla SF-26
Ieri, nel primo giorno della seconda tranche di test F1 2026 in Bahrain, la Ferrari SF-26 ha mostrato una novità che non è passata inosservata: un inedito profilo aerodinamico montato subito dietro lo scarico, nella zona più "calda" e delicata del retrotreno.
Il dettaglio si inserisce in una filosofia che, fin qui, sembra chiara: una parte anteriore più "pulita", una zona centrale molto lavorata e soprattutto un posteriore estremamente sofisticato, dove Ferrari sta cercando efficienza e stabilità. L'area chiave è quella tra fondo, diffusore e retrotreno: è lì che la SF-26 sta provando a costruire la propria identità in vista di Melbourne.
Ma a cosa serve quella "aletta" dietro lo scarico? L'obiettivo, spiegato in modo semplice, è guidare meglio i flussi: sfruttare l'energia dei gas in uscita per "ordinare" l'aria nella zona del diffusore e verso l'ala posteriore, migliorando il comportamento della vettura senza dover caricare troppo l'ala (e quindi senza aumentare la resistenza in rettilineo). È una soluzione resa possibile anche dai paletti del regolamento 2026: il profilo rientrerebbe in uno sbalzo consentito nella parte posteriore.
Il programma di oggi dei team: chi scende in pista
Dopo il cambio di programma in corsa del day-1, oggi la Ferrari dovrebbe mandare sul circuito di Sakhir il solo Lewis Hamilton al volante della SF-26, anche se non si può escludere che si opti poi per un cambio pilota a metà giornata.
Queste le scelte degli altri team riguardo ai piloti da mandare in pista in questo day-2 degli ultimi test F1 2026 in Bahrain:
- McLaren: Lando Norris (mattina), Oscar Piastri (pomeriggio)
- Mercedes: George Russell (mattina), Kimi Antonelli (pomeriggio)
- Red Bull: Max Verstappen
- Williams: Alex Albon
- Racing Bulls: Liam Lawson
- Aston Martin: Fernando Alonso
- Haas: Oliver Bearman (mattina), Esteban Ocon (pomeriggio)
- Audi: Gabriel Bortoleto (mattina), Nico Hulkenberg (pomeriggio)
- Alpine: Franco Colapinto
- Cadillac: Valtteri Bottas (mattina), Sergio Perez (pomeriggio)
Formula 1, a che ora iniziano i test oggi in Bahrain: l'orario del day-2
La sessione di oggi dei test F1 2026 sul circuito di Sakhir in Bahrain inizia alle ore 8. Questo dunque l'orario italiano in cui la pista sarà aperta e i piloti potranno cominciare a girarvi liberamente fino alle ore 17 (con pausa dalle 12 alle 13), orario di chiusura del day-2.
