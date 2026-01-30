F1, test a Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista per l’ultimo giorno, Ferrari con Hamilton e Leclerc

Oggi la Formula 1 torna in pista per l'ultimo giorno dei test prestagionali del Mondiale 2026 di scena sul circuito di Barcellona al Montmelò. Sul tracciato catalano ci sarà la Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che si alterneranno al volante della SF-26 tra la sessione mattutina e quella pomeridiana. Dopo il fugace debutto di ieri l'Aston Martin di Adrian Newey dovrebbe girare per l'intera giornata. Di nuovo in azione Max Verstappen e i piloti McLaren Norris e Piastri. Assente invece Mercedes che ha terminato ieri il suo programma di lavoro. La sessione odierna inizia alle ore 9 e si conclude alle ore 18. Non sono previsti la diretta TV e il live streaming dei test che si disputano a porte chiuse. Su Fanpage.it le ultimissime news con gli aggiornamenti in tempo reale.
Il calendario dei test prestagionali per il Mondiale F1 2026
Quest'anno, in virtù dell'enorme rivoluzione regolamentare, saranno tre le sessioni di test prestagionali prima dell'inizio del Mondiale di Formula 1 2026.
Dopo quelle di scena sul circuito di Barcellona che si chiudono oggi infatti sono in programma altre due sessioni da tre giorni ciascuna in Bahrain sul circuito di Sakhir:
- Shakedown a Barcellona dal 26 al 30 gennaio (tre giorni per team)
- Test 1 a Sakhir dall’11 al 13 febbraio
- Test 2 a Sakhir dal 18 al 20 febbraio
Il meteo di oggi al Montmelò per l'ultimo giorno dei Test F1 2026 di Barcellona
Il meteo non dovrebbe interferire con il lavoro in pista dei team nella giornata di oggi. Bassissime infatti le probabilità di pioggia sul circuito del Montmelò con la temperatura dell'aria, in aumento rispetto a ieri, che si dovrebbe attestare intorno ai 14° C.
Il programma di oggi della Ferrari: quando girano Hamilton e Leclerc
La Ferrari sarà in pista per l'intera giornata in questo giorno conclusivo dei test F1 2026 di Barcellona con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che si alterneranno al volante della SF-26. Ad aprire le danze per la scuderia di Maranello sarà il monegasco che sarà impegnato nella sessione mattutina, al pomeriggio toccherà invece al britannico terminare il programma di lavoro del Cavallino Rampante di questi primi test prestagionali della Formula 1 2026.
Il programma della giornata: quali macchine scenderanno in pista oggi
Il regolamento di questi primi test prestagionali della Formula 1 2026 prevede che ogni team avrebbe scelto un massimo di tre giorni in cui scendere in pista. Il programma della singola giornata non viene annunciato in anticipo con i team che possono dunque decidere nel corso della giornata se partecipare alla sessione o meno.
Essendo quello odierna l'ultima giornata a disposizione dei team è facile intuire chi ci scenderà in pista oggi. Di certo non ci sarà né la Mercedes né la Racing Bulls, cioè le uniche due squadre ad aver già effettuato tre giorni di test. Di conseguenza oggi la pista dovrebbe essere affollata con gli altri 8 team partecipanti allo Shakedown di Barcellona (tutti fatta eccezione per la Williams che non avendo la monoposto pronta ha dovuto dare forfait) che dovrebbero quindi girare sul tracciato catalano.
Certa quindi la presenza in pista della Ferrari, della McLaren, della Red Bull, della Haas, dell'Alpine, dell'Audi, della Cadillac e, salvo ulteriori sorprese, dell'Aston Martin che ieri ha debuttato nei test entrando in pista soltanto per qualche installation lap nel finale di sessione.
Formula 1, a che ora iniziano i test oggi a Montmelò: l'orario del day-5
L'ultimo giorno dei primissimi test F1 2026 in programma oggi sul circuito di Barcellona al Montmelò inizia alle ore 9. Questo dunque l'orario in cui verrà dato il via libera e i piloti potranno scendere in pista per girarvi fino alle ore 18, orario in cui calerà il sipario sull'intero shakedown delle nuove monoposto sul tracciato spagnolo.
Dove vedere i test della F1 2026 oggi in diretta TV e streaming: in pista le Ferrari di Leclerc e Hamilton
Oggi la Formula 1 torna di scena sul circuito di Barcellona al Montmelò per la quinta e ultima giornata dei primi test prestagionali del Mondiale di Formula 1 2026. Semaforo verde dalle ore 9 alle ore 18 per i team. Ancora in pista la Ferrari con Hamilton e Leclerc che si avvicenderanno al volante della SF-26. Prime vere prove per l'Aston Martin di Adrian Newey.
Così come accaduto per gli altri quattro giorni anche il day-5 dei test F1 2026 di scena sul tracciato catalano si svolgerà a porte chiuse. Non è quindi prevista alcuna trasmissione delle immagini in diretta TV e in live streaming dell'azione in pista.