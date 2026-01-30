F1, test a Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista per l’ultimo giorno, Ferrari con Hamilton e Leclerc

Oggi la Formula 1 torna in pista per l'ultimo giorno dei test prestagionali del Mondiale 2026 di scena sul circuito di Barcellona al Montmelò. Sul tracciato catalano ci sarà la Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che si alterneranno al volante della SF-26 tra la sessione mattutina e quella pomeridiana. Dopo il fugace debutto di ieri l'Aston Martin di Adrian Newey dovrebbe girare per l'intera giornata. Di nuovo in azione Max Verstappen e i piloti McLaren Norris e Piastri. Assente invece Mercedes che ha terminato ieri il suo programma di lavoro. La sessione odierna inizia alle ore 9 e si conclude alle ore 18. Non sono previsti la diretta TV e il live streaming dei test che si disputano a porte chiuse. Su Fanpage.it le ultimissime news con gli aggiornamenti in tempo reale.