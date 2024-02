F1, oggi il GP Bahrain: orari TV delle prove libere e dove vederle in diretta

La Formula 1 è pronta a tornare in pista per dare ufficialmente il via al Mondiale 2024: oggi in programma le prove libere del GP Bahrain, primo gran premio della stagione. Occhi puntati sulla Ferrari di Leclerc e Sainz che vogliono confermare le buone prestazioni nei test della scorsa settimana. Fp1 in programma alle ore 12:30, alle 16:00 le FP2. Diretta TV e streaming su Sky, mentre non c'è la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

27 min fa 11:30 Tra un'ora piloti in pista: quando iniziano le FP1 Manca un'ora al semaforo verde. Il countdown continua per l'avvio del primo weekend del Mondiale di Formula 1. Le prove libere 1 inizieranno alle ore 12:30. A cura di Alessio Morra 57 min fa 11:00 Perché la Formula 1 inizia la stagione di giovedì Una duplice anomalia. Così si presenta il Mondiale di Formula 1 2024, che scatta in questo giovedì 29 febbraio, e che vedrà la pole position venerdì e soprattutto il Gran Premio sabato pomeriggio. Il ramadan che inizierà il 10 marzo ha portato all'anticipo sia del Gp dell'Arabia Saudita che di quello del Bahrain e di conseguenza ogni giornata del canonico weekend è stata anticipata di ventiquattro ore. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 10:30 Verstappen già velocissimo nei test prestagionali Max Verstappen nei tre giorni di test ha mostrato di avere tra le sue mani una vettura strepitosa. In automatico è e sarà il favoritissimo per la vittoria del Mondiale di Formula 1 del 2024. La Ferrari, però, si è comportata molto bene sul giro secco e dà buone speranze, anche se la lotta per il titolo pare una chimera. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 10:00 Le caratteristiche del circuito di Sakhir per il GP Bahrain Un circuito che piloti e scuderie conoscono molto bene. Il tracciato di Sakhir ha 15 curve ed è lungo 5,4 chilometri, assai impegnative. L'asfalto è abrasivo. Serve una buona trazione in uscita di curva e una ottima velocità di punta per i lunghi rettilinei. Le monoposto hanno un carico aerodinamico medio, perché la stabilità è messa a dura prova anche dal vento, oltre che dalle temperature elevate che possono arreccare problemi alle gomme. A cura di Alessio Morra 2 ore fa 09:31 Dove vedere le libere 1 e 2 del GP Bahrain di Formula 1 oggi in tv e streaming Le FP1 e le FP2 si potranno seguire solo in diretta televisiva su Sky, che ha l'esclusiva del Mondiale in chiaro saranno trasmessi solo i Gp di Imola e Monza. Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (207) manderanno in onda le libere, streaming con Sky Go e NOW. A cura di Alessio Morra 2 ore fa 09:30 F1 oggi, gli orari TV delle prove libere del GP Bahrain: la diretta di Fp1 e Fp2 Il Gran Premio del Bahrain anche quest'anno apre il Mondiale di Formula 1. Questo di oggi è il giorno delle prove libere. La prima sessione scatterà alle ore 12:30 e durerà un'ora esatta. La seconda prenderà il via alle ore 16 e si chiuderà alle 17. Diretta TV esclusiva su Sky, che la manderà in onda sia su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 207). Streaming possibile con Sky Go e NOW. Qui il programma completo del primo GP della stagione. A cura di Alessio Morra

