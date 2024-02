F1 in diretta LIVE, i test del day 2 in Bahrain: bandiera rossa e prove sospese, Sainz al comando

La terza e ultima giornata dei test F1 2024 in programma oggi in Bahrain si possono vedere in diretta TV e live streaming su Sky. La pay tv trasmette infatti integralmente le due sessioni di test sulla pista di Sakhir sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi.

Inoltre per gli abbonati sarà possibile guardare il day-3 dei test F1 del Bahrain in cui scenderanno in pista entrambi i piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz anche in live streaming sull'app Sky Go o, previa sottoscrizione del pass "sport", anche su NOW. Non sarà invece possibile seguirli in chiaro dato che non è prevista la trasmissione su TV8. Oggi sarà comunque possibile vedere gratis la diretta del terzo giorno dei test F1 2024 in streaming sul canale YouTube di Sky Sport F1.