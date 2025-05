F1 GP Miami, oggi qualifiche e gara sprint: Antonelli in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

Formula 1 oggi in pista per il GP Miami 2025: Kimi Antonelli in pole nella gara sprint in programma alle 18:00. Alle 22:00 iniziano le qualifiche che determineranno la pole per la gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky, gara sprint in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

9 minuti fa 07:15 Dove vedere la F1 oggi: alle 18:00 la gara sprint Alle ore 18 si terrà la Sprint Race di Miami, che dovrebbe durare all'incirca mezz'ora. La gara Sprint si potrà seguire su Sky, sui canali 201 e 207, ma anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Streaming con tv8.it, Sky Go e NOW. A cura di Alessio Morra 24 minuti fa 07:00 Formula 1, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Miami: la diretta su Sky e in chiaro su TV8 Giornata ricchissima per la Formula 1 che prevede oggi prima la Sprint Race e poi le Qualifiche del Gran Premio di Miami. Si parte alle ore 18 con la Sprint, che si potrà seguire, oltre che su Sky, anche in chiaro su TV8. Le Qualifiche scatteranno invece alle ore 22 e saranno trasmesse anche in diretta in chiaro, su TV8, e naturalmente su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1. A cura di Alessio Morra