F1 GP Messico, oggi le prove libere in diretta a Austin: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

La Formula 1 torna in pista per le prove libere del GP Messico: le FP1 al via alle 20:30, a mezzanotte le FP2. Nella prima sessione di prove libere la Ferrari manda in pista Antonio Fuoco al posto di Lewis Hamilton, il britannico tornerà a far coppia con Leclerc nelle seconde libere. Diretta TV e streaming su Sky, non è prevista la diretta in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
A che ora iniziano le prove libere di F1 oggi
Le FP1 del GP del Messico della Formula 1 2025 inizieranno nella serata italiana. L'orario d'inizio della prima sessione di prove libere sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico è infatti fissato per le ore 20:30 (orario italiano). Le Libere 1 si potranno vedere in live streaming sull'app di SkyGo e, previa sottoscrizione dell'abbonamento, sulla piattaforma NOW. Le prove libere 2 in Italia invece cominceranno allo scoccare della mezzanotte.
Com'è andato il GP degli USA
La Formula 1 arriva in Messico dopo aver fatto tappa ad Austin in un weekend che ha visto Max Verstappen dominare e riaprire di fatto i giochi per il titolo iridato. L'olandese ha vinto la Sprint Race davanti a Russell e Sainz, conquistato la pole position e poi trionfato anche nella gara lunga della domenica precedendo Norris e l'alfiere Ferrari Charles Leclerc. Approfittando del weekend negativo delle McLaren (Norris e Piastri fuori in Curva 1 nella Sprint e solo 2° e 5° alla domenica), il quattro volte campione del mondo ha ridotto sensibilmente lo svantaggio in classifica dai rivali confermando il trend positivo della Red Bull sensibilmente migliorata dopo la pausa estiva.
Il programma del GP di F1: domani qualifiche
Il programma del Gran Premio del Messico 2025, ventesimo appuntamento stagionale della F1, è quello consueto: oggi si comincia infatti con le prime due sessioni di prove libere (FP1 alle 20:30 italiane e FP2 a mezzanotte), domani si passa poi alle Libere 3 (ore 19:30) e le qualifiche (alle 23) e infine domenica si chiude con la gara (partenza alle ore 21) che assegna i punti iridati. A causa del fuso orario gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato messicano non saranno invece quelli canonici.
Le caratteristiche del circuito Hermanos Rodriguez per il GP Messico
Ad ospitare le prove libere del GP del Messico della Formula 1 2025 sarà il circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico, un impianto costruito nel 1959 che si trova a oltre 2mila metri sul livello del mare e presenta un tracciato lungo 4,304 km con 17 curve (10 a destra e 7 a sinistra) e tre zone DRS.
L'aria più rarefatta costringe i team a presentarsi in pista con una vettura al massimo carico aerodinamico. Allo stesso tempo però l'altitudine diminuisce anche la resistenza all'avanzamento delle monoposto che dunque sul tracciato messicano raggiungono velocità di punta molto elevate. Sulla pista di Città del Messico conterà quindi chi saprà sfruttare tutta la potenza del motore nonostante l'elevato carico aerodinamico.
Sul fronte dell’impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato altamente probante per i freni con 11 frenate e il 22% del tempo sul giro speso. Il punto più critico è in curva 1, dove i piloti passano da 340 km/h a 110 km/h in appena 138 metri percorsi in 2,57 secondi e sono chiamati ad imprimere sul pedale del freno una forza di 128 kg, subendo una decelerazione negativa di 4,0 G.
Per quanto riguarda i riferimenti dei tempi sul giro sulla pista messicana da segnalare l'1:15.946 con cui Carlos Sainz, allora in Ferrari, ha conquistato la pole lo scorso anno e l'1:18.336 fatto alla domenica dal suo compagno di squadra Charles Leclerc che è valso il giro più veloce della gara. Il record del circuito messicano della tornata più rapida in corsa appartiene però alla Mercedes con Valtteri Bottas che durante il GP del Messico del 2021 ha fermato il cronometro sull'1:17.774.
Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere 1 e 2 per il GP Messico
Le prove libere del GP del Messico della Formula 1 2025 di oggi sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della F1 di scena sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Marc Gené e Matteo Bobbi. Le sessioni di prove libere del GP del Messico invece non si possono vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita.
Prove libere F1 GP Messico, orari TV8 e Sky: la diretta di libere 1 e 2
Oggi con le prime due sessioni di prove libere si apre ufficialmente il weekend del GP del Messico del Mondiale di Formula 1 2025: sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico si comincia con FP1 e FP2 che inaugurano il programma del ventesimo appuntamento stagionale.
Le prove libere del Gran Premio del Messico iniziano alle ore 20:30 di oggi con le FP1. Questo l'orario italiano della diretta TV sui canali Sky della prima sessione in pista sul tracciato di Città del Messico.