F1 GP Messico, oggi le prove libere in diretta a Austin: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

La mappa del circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico su cui oggi vanno in scena le prove libere del GP del Messico della Formula 1 2025.

Ad ospitare le prove libere del GP del Messico della Formula 1 2025 sarà il circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico, un impianto costruito nel 1959 che si trova a oltre 2mila metri sul livello del mare e presenta un tracciato lungo 4,304 km con 17 curve (10 a destra e 7 a sinistra) e tre zone DRS.

L'aria più rarefatta costringe i team a presentarsi in pista con una vettura al massimo carico aerodinamico. Allo stesso tempo però l'altitudine diminuisce anche la resistenza all'avanzamento delle monoposto che dunque sul tracciato messicano raggiungono velocità di punta molto elevate. Sulla pista di Città del Messico conterà quindi chi saprà sfruttare tutta la potenza del motore nonostante l'elevato carico aerodinamico.

Sul fronte dell’impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato altamente probante per i freni con 11 frenate e il 22% del tempo sul giro speso. Il punto più critico è in curva 1, dove i piloti passano da 340 km/h a 110 km/h in appena 138 metri percorsi in 2,57 secondi e sono chiamati ad imprimere sul pedale del freno una forza di 128 kg, subendo una decelerazione negativa di 4,0 G.

Per quanto riguarda i riferimenti dei tempi sul giro sulla pista messicana da segnalare l'1:15.946 con cui Carlos Sainz, allora in Ferrari, ha conquistato la pole lo scorso anno e l'1:18.336 fatto alla domenica dal suo compagno di squadra Charles Leclerc che è valso il giro più veloce della gara. Il record del circuito messicano della tornata più rapida in corsa appartiene però alla Mercedes con Valtteri Bottas che durante il GP del Messico del 2021 ha fermato il cronometro sull'1:17.774.