F1 2025, oggi il GP Singapore: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Formula 1 torna in pista a Marina Bay per le prove libere del GP di Singapore: le FP1 al via alle 11:30, alle 15 le FP2. La pista di Singapore è una delle poche che può concedere una chance alla Ferrari. Diretta TV e streaming su Sky, prevista la diretta in chiaro in differita su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Ferrari senza possibilità di vittoria, parola di Leclerc
Alla vigilia del weekend di Singapore Leclerc ha tolto ogni illusione a chi sogna un colpaccio suo o di Hamilton a Marina Bay: "La Ferrari è solitamente forte qui. E sappiamo che la McLaren è eccezionalmente forte nelle gare con temperature elevate, quindi mi aspetto che Ferrari e McLaren siano le due squadre in prima linea. Potrebbe esserci una possibilità a Las Vegas. Ma è altamente improbabile che la Ferrari vinca quest'anno. Rispetto alla McLaren , non credo che avremo alcun vantaggio. Ma mai dire mai. Forse c'è una possibilità a Las Vegas, dove la gestione degli pneumatici è così strana in questa gara. Ma è piuttosto improbabile che la Ferrari vinca quest'anno".
A che ora iniziano le prove libere di F1 oggi
Le prove libere 1 del GP di Singapore prenderanno il via alle ore 11:30, la durata è la canonica: un'ora. Mentre le prove libere 2 si terranno dalle ore 15. Diretta TV solo su Sky.
Il meteo di Singapore
In tutto il weekend pioverà, se sarà copiosa potrà accadere di tutto. Il giorno peggiore guardando le previsioni, però, dovrebbe essere questo di oggi con pioggia non battente ma possibile durante tutta la giornata.
Il programma del GP di F1: domani qualifiche
La giornata di oggi sarà dedicata alle prove libere, mentre domani dopo l'ultima sessione di libere si disputeranno le Qualifiche, a partire dalle ore 15. La lotta per la pole position sarà accesissima a Singapore. Mentre il GP scatterà domenica alle ore 14.
Le caratteristiche del circuito di Marina Bay per il GP Singapore
Circuito particolarissimo quello di Marina Bay: 4,940 chilometri e 19 curve. Circuito cittadino con caratteristiche però differenti dai classici cittadini essendoci diverse zone di DRS e dunque alte possibilità di effettuare sorpassi. Le variabili sono molte, gli incidenti potrebbero fioccare con le Safety Car in agguato. Le temperature saranno molto alte e per i piloti sarà una gara durissima.
Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere 1 e 2 per il GP Singapore
La prima giornata del weekend di Singapore si potrà seguire solo su Sky, dunque sarà appannaggio unicamente degli abbonati che potranno vedere le libere in TV sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport F1). Streaming con Sky GO e NOW.
Prove libere F1 GP Singapore, orari TV8 e Sky: la diretta di libere 1 e 2 a Marina Bay
