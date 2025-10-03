F1 2025, oggi il GP Singapore: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Alla vigilia del weekend di Singapore Leclerc ha tolto ogni illusione a chi sogna un colpaccio suo o di Hamilton a Marina Bay: "La Ferrari è solitamente forte qui. E sappiamo che la McLaren è eccezionalmente forte nelle gare con temperature elevate, quindi mi aspetto che Ferrari e McLaren siano le due squadre in prima linea. Potrebbe esserci una possibilità a Las Vegas. Ma è altamente improbabile che la Ferrari vinca quest'anno. Rispetto alla McLaren , non credo che avremo alcun vantaggio. Ma mai dire mai. Forse c'è una possibilità a Las Vegas, dove la gestione degli pneumatici è così strana in questa gara. Ma è piuttosto improbabile che la Ferrari vinca quest'anno".