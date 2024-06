F1 2024, oggi il GP Canada: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Oggi la Formula 1 torna in pista per le prove libere del GP Canada: le FP1 al via alle 19:30, alle 23 le FP2. A Montreal le Ferrari di Leclerc e Sainz sfidano le Red Bull e le McLaren. Diretta TV e streaming su Sky, mentre non c'è la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

07:00 Prove libere F1 GP Canada, orari TV8 e Sky: la diretta di libere 1 e 2 Oggi con le prime due sessioni di prove libere si apre ufficialmente il weekend del GP del Canada del Mondiale di Formula 1 2024: sul circuito di Montreal si comincia con FP1 e FP2 che inaugurano il programma del nono appuntamento stagionale. Le prove libere del Gran Premio del Canada iniziano oggi alle ore 19:30 con le FP1. Gli orari della diretta TV coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul tracciato canadese. Le FP2 andranno in scena alle ore 23:00. Entrambe le sessioni di prove libere di scena sul circuito di Montreal saranno trasmesse in diretta TV soltanto da Sky, su TV8 infatti non è prevista la messa in onda di FP1 e FP2, nemmeno in differita. Ecco il programma di oggi con gli orari TV delle prove libere del GP del Canada della Formula 1 2023: Prove libere 1: 19:30 – 20:30

Prove libere 2: 23:00 – 00:00 A cura di Michele Mazzeo

