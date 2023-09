F1 2023, oggi il GP Singapore: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

La mappa del circuito di Marina Bay con il nuovo layout su cui oggi si disputano le prove libere del GP di Singapore della Formula 1 2023

Ad ospitare le prove libere del GP di Singapore di scena oggi (FP1 alle 11:30, FP2 alle 15) sarà il Marina Bay Street Circuit che si presenta con un nuovo layout ora lungo 4,94 km. La conformazione tortuosa resta tale ma con l'eliminazione di quattro curve nel tratto finale e un rettilineo in più offre ora opportunità di sorpasso maggiori anche se la trazione in uscita di curva resta comunque fondamentale su un tracciato come quello di Singapore.

Come evidenziano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1, il layout della pista, anche dopo le ultime modifiche, resta molto impegnativo per i freni. ​Delle 12 frenate che i piloti dovranno affrontare ad ogni giro sul circuito cittadino di Marina Bay la più dura per l'impianto frenante è ora quella alla curva 14 con le monoposto che vi arrivano a 289 km/h e scendono a 91 km/h in appena 2,15 secondi nei quali percorrono 92 metri.