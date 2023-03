F1 2023, oggi il GP Arabia: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Oggi le prime due sessioni di prove libere aprono il weekend del GP dell'Arabia Saudita del Mondiale di Formula 1 2023. Sul circuito di Jeddah va dunque in scena la seconda sfida stagionale tra le Ferrari SF-23 di Leclerc e Sainz e le Red Bull RB19 di Verstappen e Perez.

Si inizia con le FP1 in programma alle ore 14:30 mentre le FP2 cominciano alle ore 18:00. Le prove libere di oggi si possono vedere in diretta TV su Sky e in live streaming su Sky Go e Now, non saranno invece trasmesse gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it la diretta in tempo reale delle Libere 1 e 2 e tutte le news sulla F1 di oggi.

0