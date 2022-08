Calciomercato, ultime news in diretta: Juve-Kostic, c’è l’incontro. Wjnaldum, visite e firma con la Roma

Le notizie di calciomercato oggi 5 agosto e le trattative di Milan, Inter, Juve e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: i bianconeri fanno sul serio per Kostic su richiesta esplicita di Allegri. Previsto oggi l'incontro con l'agente dell'esterno. In avanti la Juventus non molla la presa su Morata che l'Atletico non vuole cedere. Suggestione Muriel. C'è accordo con Paredes ma prima si deve cedere Arthur, sempre più vicino al Valencia.

Milan news: sfumato definitivamente Sanches, ufficiale al PSG, si lavora per un centrocampista e un difensore. Torna attuale l'ex Udinese Fofana per la mediana, con Diallo favorito su Tanganga per il reparto arretrato

Mercato Inter: al momento si lavora sulle trattative in uscita, in primis sulla risoluzione di Alexis Sanchez e poi anche alla cessione di Pinamonti sempre tra Sassuolo e Atalanta. Il Chelsea dopo il rinnovo di Azpilicueta molla la presa su Dumfries

Calciomercato Roma: dopo l'arrivo di ieri, oggi è il giorno delle visite e della firma di Wijnaldum con la Roma. Restyling a centrocampo dove Veretout e Villar sono al passo d'addio, con Marsiglia e Samp ad attenderli. Tottenham su Zaniolo. Ora si aspetta Belotti, anche se bisognerà cedere ancora Shomurodov. Prosegue la caccia al difensore.

Calciomercato Napoli: gli azzurri hanno fermato la trattativa per Kepa perché vogliono approfondire il discorso Keylor Navas. Si aprono le porte della cessione di Meret destinato allo Spezia. Nel frattempo sensazioni positive su Raspadori, anche se bisogna vedere se la Juve insisterà.

Nel tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato acquisti e cessioni ufficiali del mercato estivo 2022.

0