Djokovic-Ruud oggi in finale al Roland Garros: orari TV e dove vedere in diretta e streaming la partita di tennis

Vincere il Roland Garros (sarebbe il terzo in carriera) ha un valore speciale per Novak Djokovic per diversi buone ragioni, la maggior parte delle quali racchiuse in alcuni dati statistici. Il successo a Parigi gli consentirebbe di fare un altro passo verso il Grande Slam, impresa che nella storia è riuscita solo a due icone del tennis e in tempi lontani: Don Budge (1938) e Rod Laver (1962 e 1969). Per replicarla il serbo dovrà imporsi anche a Wimbledon e agli US Open (nel 2021, proprio in America, sfiorò il traguardo perdendo in finale con Medvedev).

Novak è arrivato per sette volte (compresa quella attuale) in finale sul campo Centrale di Parigi: ha vinto nel 2016 e nel 2021; ha perso nel 2012, 2014, 2015 e 2020. Se riuscisse a imporsi in questa edizione, conquisterebbe il 23° Slam della carriera, uno in più di Rafa Nadal con il quale condivide la cima della speciale classifica.

Nella bacheca dei trofei del campione balcanico figurano 10 Australian Open (record), 7 Wimbledon (a -1 da Roger Federer), 3 US Open, 2 Roland Garros.