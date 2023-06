Il crollo di Muchova dopo la finale del Roland Garros, piange disperata: “È come se avessi vinto io” Muchova si è arresa in tre set a Swiatek nella finale del Roland Garros. Tanti i rimpianti della ceca che si è lasciata andare alle lacrime al momento della premiazione.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale del Roland Garros femminile non ha riservato sorprese almeno nel risultato. La numero uno del mondo Swiatek ha battuto Muchova (43 Wta) come da pronostico, anche se ha rischiato grosso. Meriti soprattutto della tennista ceca che dopo aver eliminato in rimonta Sabalenka ha sfiorato il colpaccio anche con la giocatrice polacca.

Dopo aver vinto il secondo set, ha messo in serie difficoltà anche la tre volte vincitrice dello Slam francese anche nel terzo parziale. Alla fine però ha vinto Iga che ha fatto valere la sua miglior esperienza e attitudine a giocare a questi livelli. Un rimpianto enorme per Muchova che ha finalmente potuto dimostrare tutto il suo valore dopo una carriera più volte frenata dagli infortuni. Glaciale durante il match e subito dopo la fine, la ceca è crollata al momento della premiazione.

Quando ha ricevuto il trofeo riservato alla seconda classificata Muchova si è portata il braccio davanti al volto, sopraffatta dalle emozioni. Lacrime per la tennista che poco dopo, consolata da Chris Evert (anche lei commossa) seppur a fatica è riuscita a parlare: "È molto emozionante il momento cercherò di essere breve perché è difficile. Sono state tre settimane straordinarie per me e per il mio team, ci sono andata così vicina, però succede quando giochi contro una delle più forti, Iga. Voglio complimentarmi ancora con te, e con il tuo box".

Leggi anche Miyu Kato incontra la raccattapalle che ha fatto piangere al Roland Garros: ora è tutto dimenticato

Commozione generale sul centrale del Roland Garros, con Muchova che ha poi proseguito: "Ringrazio tutte le persone che sono dietro le scene. Ringrazio voi uno per uno ma è impossibile, senza la vostra energia e sostengo non sarei qui in questo momento. Grazie davvero. Infine il mio box, è la parte più difficile quando vi guardo mi sento come se avessi vinto io. Grazie. Grazie al mio coach, allenatori, i miei genitori e amici. Spero sia la prima di una lunga serie, dobbiamo continuare così e concederci un’altra occasione".

E subito dopo Muchova ha ricevuto un altro "trofeo", quello rappresentato dalle parole della vincitrice: "Complimenti Karolina. Lo sanno tutti nel mio box perché sin dalla prima volta in allenamento erano sicuri che ci saremmo trovati in una partita come questa, mi ha sempre sorpreso la tua varietà di gioco".