Verona-Juventus e l'anticipo del sabato di Serie A valido per la 24a giornata di campionato. Il match tra la squadra di Juric e quella allenata da Gattuso, si giocherà questa sera, 27 febbraio, a partire dalle ore 20:45. Una sfida importante per i bianconeri che non possono più sbagliare se vogliano continuare a restare nelle parti alte della classifica. Nell'ultima gara la squadra di Pirlo ha vinto contro il Crotone per 3-0.

I ragazzi di Juric invece vengono da due risultati utili consecutivi: la vittoria sul Parma in casa e il pareggio esterno a ‘Marassi' contro il Genoa che al momento vede l'Hellas al nono posto in classifica. Pochi problemi di formazione per il tecnico di casa, mentre Pirlo dovrà invece rinunciare a Bonucci, Chiellini, Danilo, Cuadrado, senza dimenticare Arthur, Dybala e Morata: praticamente la difesa titolare e mezzo attacco. Il match del ‘Bentegodi' sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN.