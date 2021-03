Gara fondamentale per la classifica quella che andrà in scena questo pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino: la capolista della Serie A 2020-2021 va a far visita al Torino di Davide Nicola, squadra alla ricerca disperata di punti salvezza. I nerazzurri nell'ultimo turno hanno battuto per 1-0 in casa l'Atalanta dopo una prestazione sofferta ma grazie a quei tre punti si sono tenuti a + 6 da Milan in classifica e hanno superato uno scoglio importantissimo sulla strada verso il titolo come la Dea di Gasperini. L'Inter è alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in trasferta. Situazione molto diversa in casa granata. Dopo l'isolamento disposto dall'ASL a causa dei contagi nel ‘gruppo squadra‘, che hanno portato alla mancata trasferta del match in casa della Lazio, il Toro ha perso in malo modo lo scontro salvezza in casa del Crotone e la situazione si è fatta ancora più complessa.