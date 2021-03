Parma-Inter è il posticipo della 25ª giornata di Serie A disputata in turno infrasettimanale. La gara tra i ducali e i nerazzurri si gioca oggi, mercoledì 4 marzo, allo stadio Tardini di Parma con fischio d'inizio alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming da Sky. Dopo il pareggio del Milan contro l'Udinese, la squadra di Antonio Conte questa sera ha l'opportunità di allungare il passo in classifica, consolidare il primato e aumentare il proprio vantaggio sui rossoneri. Gli emiliani, invece, sono alla disperata ricerca di punti utili per rientrare in lotta per la salvezza dato che la formazione di Roberto D'Aversa si presenta al match contro la capolista Inter da penultima in classifica a sei lunghezze dal Cagliari che in questo momento occupa l'ultima posizione utile per mantenere la categoria anche nella prossima stagione.