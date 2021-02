Diretta Serie A Napoli-Benevento ore 18 su SKY: la cronaca della partita

La diretta di Napoli-Benevento, partita di valida per la 24a giornata di Serie A che si gioca oggi, 28 febbraio alle ore 18 allo stadio ‘Maradona’. Il match tra la squadra di Gattuso e quella allenata da Filippo Inzaghi, sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go. Formazioni: attacco Politano-Insigne con Ghoulam titolare, Lapadula nell’attacco sannita.